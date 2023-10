Les secrets cachés des plates-formes de glace de l'Antarctique révélés par un robot sous-marin

Une étude révolutionnaire menée par l'Université Cornell a révélé une découverte remarquable sur le rôle des crevasses dans les plates-formes de glace de l'Antarctique. Grâce à l'utilisation d'un robot sous-marin de pointe appelé Icefin, les chercheurs ont révélé que les crevasses ne sont pas seulement des fissures dans la glace, mais jouent en réalité un rôle crucial dans la circulation de l'eau de mer sous les plates-formes de glace, affectant potentiellement leur stabilité de manière significative.

Icefin, un robot sous-marin télécommandé, a été déployé pour explorer et mesurer une crevasse à la base de la plate-forme de glace de Ross, fournissant ainsi de précieuses mesures 3D des conditions océaniques à proximité de la zone d'échouage où la glace rencontre le littoral. Cette région jusqu’alors inexplorée s’est avérée être un carrefour critique dans la compréhension de la dynamique des plates-formes de glace.

L'étude sous-marine menée par Icefin a révélé un nouveau modèle de circulation fascinant. On a observé que l'eau s'écoulait latéralement à travers la crevasse, ainsi que des courants ascendants et descendants et diverses formations de glace façonnées par les changements de débit et de température. Ces détails jusqu’alors inconnus amélioreront considérablement la précision des simulations concernant les taux de fonte et de congélation des plates-formes de glace au niveau des zones d’échouage, qui manquaient jusqu’à présent d’observations directes. De plus, cette recherche met en lumière la contribution potentielle des plates-formes de glace à l’élévation mondiale du niveau de la mer.

Les résultats inattendus de cette étude remettent en question les modèles existants et fournissent des informations précieuses sur la façon dont l’océan interagit avec les plates-formes de glace. Peter Washam, océanographe polaire et chercheur à la tête du projet, remarque : « Les crevasses déplacent l'eau le long du littoral d'une plate-forme de glace dans une mesure jusqu'alors inconnue, et d'une manière que les modèles ne prévoyaient pas. L’océan profite de ces caractéristiques et vous pouvez ventiler la cavité de la banquise à travers elles.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à une exploration et une compréhension plus approfondies de la dynamique complexe des plates-formes de glace et de leur vulnérabilité aux conditions changeantes des océans. En révélant les secrets cachés des plateformes de glace de l’Antarctique, les scientifiques font un pas de plus vers la compréhension des conséquences futures du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer.

QFP

Q : Qu'est-ce qu'une crevasse ?

R : Une crevasse est une fissure ou une fracture profonde qui se forme dans un glacier ou une calotte glaciaire.

Q : Quelle est la zone de mise à la terre ?

R : La zone d'échouage est la zone où la plate-forme de glace flottante passe au repos sur le substrat rocheux ou le fond marin.

Q : Comment fonctionne Icefin ?

R : Icefin est un robot sous-marin télécommandé équipé de propulseurs, de caméras, de sonar et de capteurs pour mesurer la température, la pression et la salinité de l'eau. Il peut être déployé dans des trous forés dans la glace pour explorer et recueillir des données dans des régions autrement inaccessibles.

Q : Comment ces résultats contribueront-ils à comprendre l’élévation mondiale du niveau de la mer ?

R : En fournissant des informations précieuses sur les taux de fonte et de congélation des plates-formes de glace au niveau des zones d'échouage, qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer lorsqu'elles s'effondrent, ces résultats améliorent notre compréhension des processus à l'origine des changements du niveau de la mer à l'échelle mondiale.