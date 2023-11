Oiseaux marins de l’océan Indien : protéger une espèce nomade

De nouvelles recherches ont mis en évidence la nécessité d’une protection des oiseaux marins à l’échelle de l’océan Indien. Contrairement à d'autres océans, où des « hotspots » d'interactions prédateurs-proies ont été identifiés, l'océan Indien ne présente pas de telles concentrations, selon une étude d'Exeter, Heriot-Watt, des universités de La Réunion et de la ZSL (Zoological Society of London). Le document, intitulé « Le suivi de la migration des oiseaux marins dans l’océan Indien tropical révèle un besoin de conservation à l’échelle du bassin », souligne l’importance de sauvegarder ces espèces nomades, confrontées à diverses menaces dues à l’activité humaine.

Le Dr Alice Trevail, de l'Institut de l'environnement et du développement durable du campus Penryn d'Exeter, a expliqué l'importance des résultats. Bien que des efforts aient été déployés pour protéger les colonies reproductrices, on sait peu de choses sur les schémas migratoires des oiseaux marins de l’océan Indien en dehors de la saison de reproduction. L'étude a révélé que ces oiseaux marins présentent une grande mobilité sans points chauds clairs. Malgré l’existence d’aires marines protégées (AMP) dans l’océan Indien, les oiseaux suivis ne passaient en moyenne que quatre jours par an dans les cinq plus grandes AMP.

Les oiseaux marins de l’océan Indien se nourrissent principalement de petits poissons, ce qui les rend vulnérables aux impacts de la surpêche et de la pollution causée par les activités humaines. Étant donné que ces oiseaux se déplacent largement et passent beaucoup de temps en dehors des eaux nationales, une action internationale est cruciale pour leur conservation. Des initiatives récentes telles que le Traité sur la haute mer démontrent la nécessité d'efforts de collaboration entre les nations pour protéger ces espèces.

En conclusion, la protection des oiseaux marins dans l’océan Indien nécessite des mesures globales qui s’étendent au-delà des frontières des différents pays. La recherche souligne la valeur de la collaboration internationale pour sauvegarder ces créatures nomades qui jouent un rôle vital dans les écosystèmes marins.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelle est l’importance de l’étude sur les oiseaux marins de l’océan Indien ?

R : L'étude souligne la nécessité d'une protection de ces oiseaux marins nomades à l'échelle de l'océan, car ils sont confrontés à diverses menaces liées aux activités humaines.

Q : Les oiseaux marins de l’océan Indien ont-ils des points chauds spécifiques comme ceux des autres océans ?

R : Contrairement à d’autres océans, l’océan Indien ne présente pas de points chauds concentrés d’interactions prédateurs-proies pour ces oiseaux marins.

Q : Comment cette étude contribue-t-elle à la conservation des oiseaux marins ?

R : L'étude souligne l'importance d'une action internationale pour protéger ces oiseaux lorsqu'ils errent dans les eaux nationales et passent beaucoup de temps en dehors des colonies de reproduction.

Q : Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux marins de l’océan Indien ?

R : Les oiseaux marins de l'océan Indien sont principalement touchés par la surpêche et la pollution, qui affectent leurs proies, les petits poissons.

Q : Combien de temps les oiseaux marins de l’océan Indien passent-ils chaque année dans les zones marines protégées (AMP) ?

R : Les oiseaux suivis dans le cadre de l'étude n'ont pas passé en moyenne plus de quatre jours par an dans les cinq plus grandes AMP de l'océan Indien.