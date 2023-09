Des scientifiques récupèrent et décodent pour la première fois l’ARN d’un tigre de Tasmanie éteint

Les généticiens ont franchi une étape majeure en récupérant et en décodant avec succès l'ARN (acide ribonucléique) d'un animal disparu, le tigre de Tasmanie. L'équipe de recherche a isolé l'ARN d'un spécimen de thylacine vieux de 130 ans, un animal également connu sous le nom de tigre de Tasmanie, au Musée suédois d'histoire naturelle. Cette avancée est importante car, même si l’ADN est généralement extrait de fossiles, l’extraction de l’ARN fournit des informations plus précieuses sur l’organisme.

L'ARN transporte des informations génétiques et joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines et la régulation du métabolisme cellulaire. En analysant l’ARN, les scientifiques acquièrent des connaissances sur la biologie et la régulation du métabolisme des espèces disparues. L’équipe a découvert une isoforme de microARN spécifique du thylacine qui n’aurait pas été confirmée sans la preuve de l’ARN.

Cependant, isoler l’ARN d’échantillons anciens pose des défis importants. Contrairement à l’ADN, l’ARN est un simple brin et est moins stable, ce qui le rend sujet à une dégradation rapide. Les chercheurs ont dû adapter leur méthode d’extraction pour travailler avec l’échantillon le plus ancien. Ils ont réussi à extraire des millions de fragments d’ARN des tissus musculaires et cutanés du thylacine.

Le thylacine, un prédateur au sommet de la taille d’un loup, a été menacé d’extinction en raison des activités humaines. Les colons européens les ont chassés jusqu'à leur quasi-extinction au XVIIIe siècle parce qu'ils représentaient une menace pour le bétail. Au XXe siècle, le thylacine ne survivait qu'en Tasmanie. Le dernier individu connu est mort dans un zoo de Tasmanie en 18. Malgré les efforts déployés pour trouver des populations cachées, l'espèce est considérée comme éteinte.

Les résultats de l’étude ont des implications potentielles au-delà de la recherche scientifique. Certains scientifiques souhaitent utiliser l’information génétique pour ressusciter le thylacine. Bien que l'étude sur l'ARN ne soit pas directement liée à ces efforts, elle fournit des informations précieuses sur la constitution génétique de l'espèce, l'expression des gènes spécifiques aux tissus et les infections virales potentielles.

L’extraction et le décodage de l’ARN d’un animal disparu ouvrent la porte à une compréhension plus approfondie de la biologie des espèces disparues et à la possibilité de reconstruire plus précisément leur génome.

Sources:

– [Lien vers l'étude scientifique, sans URL]

– [Lien vers l'étude scientifique, sans URL]