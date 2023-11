La relation entre les plastiques fluviaux et la résistance aux antibiotiques

De nouvelles recherches menées au Royaume-Uni donnent un aperçu du lien potentiel entre la pollution plastique des rivières et la prolifération de la résistance aux antibiotiques. Une étude récente publiée dans Microbiome par des chercheurs de l'Université de Warwick a découvert que les plastiques nouveaux et dégradés immergés dans une rivière abritaient des « auto-stoppeurs microbiens » opportunistes, tels que Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii, ainsi qu'un ensemble distinct de gènes de résistance aux antibiotiques (ARG). . Ces résultats soulèvent des inquiétudes quant au rôle des plastiques fluviaux en tant que réservoir de résistance aux antibiotiques.

Pour étudier l'association potentielle entre les plastiques fluviaux et les bactéries pathogènes ainsi que les ARG, les chercheurs ont immergé des bandes de polyéthylène basse densité (LDPE) dans la rivière Sowe, en aval d'une station d'épuration des eaux usées. Certaines bandes ont été artificiellement altérées dans un four pour imiter les processus naturels de vieillissement. L'étude a également inclus des morceaux de bois comme surface de contrôle.

Après avoir permis aux communautés microbiennes d’établir des biofilms sur les échantillons de plastique et de bois pendant une semaine, les chercheurs ont extrait l’ADN de ces communautés et mené une analyse métagénomique. Ils ont comparé la diversité des microbes présents sur les échantillons de plastique et de bois avec celle de l’eau environnante. Les résultats ont révélé que les communautés microbiennes présentes sur le plastique et le bois étaient similaires mais distinctes de celles présentes dans les échantillons d’eau.

Des espèces telles que Pseudomonas, Acinetobacter et Aeromonas dominaient les biofilms sur les échantillons de plastique et de bois, tandis que des espèces pathogènes comme Escherichia, Klebsiella, Salmonella et Streptococcus étaient principalement présentes dans les échantillons d'eau. De plus, les échantillons de plastique et de bois présentaient une plus grande abondance d’ARG, indiquant un lien potentiel entre la pollution plastique et la résistance aux antibiotiques.

En outre, l’étude a révélé que l’exposition des échantillons à des concentrations d’antibiotiques sous-inhibitrices augmentait la prévalence de leurs ARG correspondants. Cependant, chaque antibiotique affectait différemment les communautés microbiennes. Ces résultats suggèrent que les plastiques pourraient faciliter le transfert horizontal des ARG vers des bactéries pathogènes.

Il est important de noter que les risques précis pour la santé posés par la pollution plastique et la propagation potentielle de bactéries résistantes aux antibiotiques font toujours l’objet d’enquêtes. Les auteurs de l'étude soulignent la nécessité d'évaluations supplémentaires pour évaluer le pouvoir pathogène des microbes présents dans la plastisphère et leur potentiel à provoquer des maladies chez divers organismes.

En conclusion, cette recherche met en lumière la relation entre les plastiques fluviaux et la résistance aux antibiotiques. Alors que les rivières transportent chaque année un volume important de débris plastiques vers les océans, le rôle des plastiques dans l’hébergement de bactéries et d’ARG résistants aux antibiotiques est une préoccupation croissante. Les études futures devraient se concentrer sur l’examen de l’ensemble de l’écosystème fluvial afin de déterminer son potentiel en tant que réservoir d’agents pathogènes résistants.

QFP

Que sont les agents pathogènes opportunistes ?

Les agents pathogènes opportunistes sont des micro-organismes qui ne provoquent généralement pas de maladie chez les individus en bonne santé, mais qui peuvent devenir pathogènes dans certaines circonstances, par exemple lorsque le système immunitaire d'une personne est compromis.

Que sont les gènes de résistance aux antibiotiques (ARG) ?

Les gènes de résistance aux antibiotiques (ARG) sont des éléments génétiques qui confèrent aux bactéries la capacité de résister aux effets des antibiotiques. Ces gènes peuvent être transférés entre bactéries, conduisant à la propagation de la résistance aux antibiotiques.

Qu'est-ce que la plastisphère ?

La plastisphère fait référence aux communautés microbiennes qui colonisent et interagissent avec les surfaces plastiques des milieux aquatiques.

Qu’est-ce que la métagénomique ?

La métagénomique est l'étude du matériel génétique récupéré directement à partir d'échantillons environnementaux, qui permet aux chercheurs d'analyser et d'identifier le contenu génomique collectif d'une communauté microbienne sans avoir besoin de cultiver des organismes individuels.

Source : [Université de Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)