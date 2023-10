Les progrès de la technologie de chromatographie : une conversation avec Zhuoheng Zhou

By

Nous avons eu l'occasion de parler avec Zhuoheng Zhou, chercheur à la Vrije Universiteit Brussel en Belgique, qui est à la pointe des technologies avancées d'instruments et de colonnes dans le domaine de la chromatographie. Son travail se concentre principalement sur l’exploration des applications de la chromatographie dans de nouvelles modalités biopharmaceutiques et en protéomique. De plus, Zhou a travaillé au développement d’un protocole facilitant la conception de colonnes capillaires monolithiques en polymère.

Le voyage de Zhou dans le monde de la chimie a commencé à l'Université de Xiamen, où il a suivi une formation complète dans ce domaine. Il a ensuite poursuivi ses études de maîtrise en chimie analytique à l'Institut de recherche environnementale de l'Université nationale de Singapour. Motivé par sa passion pour la chromatographie, Zhou a ensuite rejoint le groupe Bio-Analytical Separation Science (BASS) de la Vrije Universiteit Brussel en tant que doctorant, sous la direction de Sebastiaan Eeltink et Gert Desmet.

Actuellement, Zhou est engagé dans des recherches postdoctorales autour de l’instrumentation UHPLC et de la technologie des microcolonnes. Ses intérêts de recherche couvrent divers domaines, notamment l'analyse environnementale, la caractérisation biopharmaceutique et le profilage protéomique. En approfondissant ces domaines, Zhou vise à contribuer au développement de techniques de chromatographie de pointe ayant des applications pratiques dans ces domaines importants.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la chromatographie ?

R : La chromatographie est une technique de laboratoire utilisée pour séparer et analyser des mélanges en répartissant les composants entre deux phases, une phase stationnaire et une phase mobile.

Q : Quelles sont les modalités biopharmaceutiques ?

R : Les modalités biopharmaceutiques font référence à divers types de traitements thérapeutiques dérivés de sources biologiques, telles que des protéines, des peptides, des anticorps ou des acides nucléiques.

Q : Qu’est-ce que le profilage protéomique ?

R : Le profilage protéomique implique l'identification et l'analyse de l'ensemble complet des protéines présentes dans un échantillon biologique, fournissant ainsi des informations précieuses sur divers processus biologiques et maladies.

Sources:

– Vrije Universiteit Brussel : [URL]

– Université de Xiamen : [URL]

– Université nationale de Singapour : [URL]