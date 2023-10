Collisions de trous noirs et interactions avec les ondes gravitationnelles : nouvelles informations

Lorsque les trous noirs entrent en collision, ils produisent des ondes gravitationnelles détectables sur Terre. Ce phénomène, théorisé par Einstein en 1916, n’a été observé directement qu’en 2015. Des recherches récentes ont montré que ces ondes gravitationnelles interagissent, ce qui remet en question la compréhension actuelle des propriétés des trous noirs décrites par la relativité générale.

Les trous noirs sont des objets incroyablement massifs et lorsqu’ils entrent en collision, l’impact provoque des ondulations dans l’espace-temps. Ces ondulations, connues sous le nom d’ondes gravitationnelles, ont été détectées pour la première fois en 2015 par l’Observatoire des ondes gravitationnelles de l’interféromètre laser (LIGO). Les scientifiques s’efforcent désormais de mieux comprendre ces ondes gravitationnelles et leurs implications pour notre compréhension des trous noirs.

La physique des collisions de trous noirs est complexe et nécessite des simulations informatiques complexes. Ces simulations doivent décrire avec précision chaque étape du processus, depuis la spirale des trous noirs les uns vers les autres jusqu'à leur fusion et leur installation en un seul trou noir. Des superordinateurs sont utilisés pour exécuter ces simulations en raison de leur complexité.

Initialement, des modèles plus anciens montraient que les ondes gravitationnelles n’interagissaient pas entre elles. Cependant, les scientifiques soupçonnaient que cela n’était pas exact. Ils ont comparé la situation à deux personnes faisant des vagues dans une piscine : si les vagues étaient petites, elles pourraient ne pas interagir, mais si les vagues étaient grandes, elles s'écraseraient les unes sur les autres et créeraient de nouvelles vagues.

Une étude récente menée par des chercheurs de Caltech, de l’Université Columbia, de l’Université du Mississippi, de l’Université Cornell et de l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle a analysé plus en détail les données numériques de ces simulations. Ils ont trouvé des preuves d'ondes gravitationnelles interagissant les unes avec les autres, provoquant la génération de nouvelles ondes avec leurs propres fréquences. Ces nouvelles vagues sont plus petites, plus chaotiques et plus imprévisibles que les premières.

L’intégration de ces interactions dans les modèles de collisions de trous noirs améliorera leur précision et facilitera l’interprétation des observations du monde réel. L’étude soulève également des questions sur l’applicabilité de la relativité générale aux propriétés des trous noirs. Même si la relativité générale explique comment la gravité affecte l’espace-temps, sa compatibilité avec les caractéristiques particulières des trous noirs reste encore à l’étude.

Bien que les collisions de trous noirs se produisent bien au-delà de notre portée, l’étude des ondes gravitationnelles et de leurs interactions élargit notre compréhension de ces phénomènes extraordinaires. De nouveaux progrès dans les modèles et l’analyse des données continueront d’approfondir notre connaissance des trous noirs et de l’univers dans son ensemble.

– Ondes gravitationnelles : distorsions ou ondulations dans la structure de l’espace et du temps, détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO. Produit par des événements catastrophiques comme la collision de trous noirs ou la fusion d’étoiles à neutrons.

– LIGO : The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, une expérience de physique et un observatoire conçu pour détecter les ondes gravitationnelles cosmiques.

– Trou noir : Une région de l’espace avec un champ gravitationnel extrêmement puissant qui empêche même la lumière de s’échapper.