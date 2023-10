By

La prochaine éclipse solaire annulaire de ce week-end, également connue sous le nom de « cercle de feu », sera un spectacle impressionnant pour ceux qui auront la chance d’en être témoins. Même si elle n’est peut-être pas visible dans l’ouest de la Pennsylvanie, cette éclipse restera un spectacle sympa pour ceux qui ont un ciel clair. Malheureusement, les nuages ​​et la pluie devraient gêner la visibilité samedi.

Une éclipse annulaire se produit lorsque la lune apparaît plus petite que le soleil, créant un anneau de lumière solaire autour de la lune sombre. C’est pourquoi on l’appelle souvent « le cercle de feu ». Cependant, la lune ne recouvre jamais complètement le soleil, contrairement à une éclipse solaire totale où la lune et le soleil ont à peu près la même taille, ce qui entraîne le blocage complet du soleil.

Heureusement, pour ceux qui vivent dans l’ouest de la Pennsylvanie, il y aura une autre occasion d’assister à une éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024. Cet événement rare mérite vraiment d’être planifié, car il offre la possibilité d’observer la lune obscurcir complètement le soleil. Pour savoir où observer l'éclipse de ce week-end aux États-Unis, vous pouvez vous référer à la carte fournie par la NASA.

