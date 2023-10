CBC assure l'accessibilité pour tous les Canadiens

CBC, la Société Radio-Canada, se consacre à fournir des produits et services accessibles à tous les Canadiens, y compris ceux ayant des difficultés visuelles, auditives, motrices et cognitives. Cet engagement est évident à travers des initiatives telles que le sous-titrage codé et la vidéodescription, qui sont disponibles pour de nombreuses émissions de CBC proposées sur CBC Gem.

Le sous-titrage codé est une fonctionnalité qui affiche le contenu audio d'un programme télévisé sous forme de texte à l'écran. Il est particulièrement bénéfique pour les personnes sourdes ou malentendantes, car il leur permet de lire les dialogues et de comprendre le programme. Cette fonctionnalité garantit que tous les téléspectateurs peuvent profiter pleinement des émissions de CBC et rester engagés dans le contenu.

La vidéodescription, quant à elle, est un service qui fournit des descriptions auditives des éléments visuels d'un programme télévisé. Ces descriptions sont insérées entre les dialogues pour aider les personnes ayant une déficience visuelle. Cette narration permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de comprendre pleinement les scènes et de suivre les intrigues des émissions de CBC.

CBC donne la priorité à l'accessibilité et recherche activement les commentaires des utilisateurs pour améliorer et élargir ses initiatives en matière d'accessibilité. Ils apprécient la contribution de leur public, en particulier de ceux qui peuvent rencontrer des difficultés lors de l'accès à leur contenu. En recueillant des commentaires, CBC peut identifier les domaines à améliorer et travailler à offrir une expérience de visionnage encore plus inclusive et accessible.

En conclusion, CBC/Radio-Canada demeure déterminée à rendre ses émissions accessibles à tous les Canadiens. Grâce à des fonctionnalités telles que le sous-titrage et la vidéodescription, les personnes ayant des difficultés visuelles, auditives, motrices et cognitives peuvent profiter des émissions de CBC sur CBC Gem. Les commentaires des utilisateurs jouent un rôle crucial dans les efforts continus de CBC pour améliorer l'accessibilité et garantir que chacun peut pleinement interagir avec son contenu.

