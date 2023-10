Des dizaines de millions de personnes dans les Amériques seront témoins de la rare éclipse solaire de la « ceinture de feu »

Des dizaines de millions de personnes dans les Amériques auront l’occasion d’assister à un événement astronomique rare samedi prochain : une éclipse de soleil en « anneau de feu ». Également connu sous le nom d'éclipse solaire annulaire, ce phénomène se produit lorsque la lune s'aligne précisément entre la Terre et le soleil, obscurcissant tout sauf le bord extérieur du soleil. Cela crée une bordure lumineuse éblouissante autour de la lune. Le spectacle céleste sera visible le long d’un chemin étroit s’étendant de l’Oregon au Brésil, et durera jusqu’à cinq minutes. Le reste de l’hémisphère occidental connaîtra une éclipse partielle.

Cet événement sert de prélude à une éclipse totale de Soleil qui se produira dans six mois. Le 8 avril 2024, la Lune sera à la distance parfaite de la Terre pour couvrir complètement le soleil, créant une éclipse totale au Mexique, dans la moitié est des États-Unis et au Canada.

La trajectoire de l’éclipse du cercle de feu s’étendra sur environ 130 milles de large, commençant dans le Pacifique Nord et entrant aux États-Unis via l’Oregon. Il descendra ensuite à travers le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, avant de sortir dans le golfe du Mexique. Il traversera ensuite plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud avant de se terminer au Brésil. L’éclipse entière, du début à la fin, durera entre 2.5 et 3 heures à un endroit donné, la phase du cercle de feu durant entre trois et cinq minutes.

Rien qu’aux États-Unis, des millions de personnes vivent le long de la trajectoire de l’annularité, et bien d’autres encore pourront assister à une éclipse partielle. Plus on se rapproche du chemin, plus la couverture du soleil par la lune apparaîtra importante.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est essentiel de porter des lunettes certifiées pour l'éclipse solaire ou d'utiliser des méthodes alternatives telles qu'un projecteur sténopé. Les appareils photo, jumelles ou télescopes doivent être équipés de filtres solaires spéciaux pour éviter les dommages oculaires.

Même si l'éclipse de samedi coïncidera avec divers festivals et événements, on s'attend à ce que la population de Kerrville, au Texas, augmente considérablement en raison de sa situation proche du centre de la trajectoire de l'éclipse. L’engouement autour de cet événement est également alimenté par l’anticipation de l’éclipse totale de Soleil qui aura lieu en avril 2024.

Ces événements rares offrent de précieuses opportunités d’études scientifiques. La NASA et d'autres organisations effectueront de nombreuses observations lors des deux éclipses, en utilisant des fusées et des ballons pour collecter des données. L’objectif est de mieux comprendre les effets des éclipses sur l’atmosphère et l’ionosphère, impactant potentiellement les systèmes de communication.

Sources:

- The Associated Press