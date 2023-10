Des dizaines de millions de personnes dans les Amériques seront témoins de la rare éclipse solaire de la « ceinture de feu »

Des millions de personnes à travers les Amériques se préparent à assister samedi à un événement céleste rare : une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d’éclipse « en anneau de feu ». Lorsque la Lune s'alignera entre la Terre et le Soleil, elle créera un spectacle éblouissant, masquant la lumière du soleil à l'exception d'une bordure lumineuse et flamboyante autour du bord extérieur de la Lune. Ce phénomène sera visible le long d’un chemin étroit s’étendant de l’Oregon au Brésil pendant cinq minutes maximum. Le reste de l’hémisphère occidental connaîtra une éclipse partielle.

Cet événement sert de prélude à une éclipse solaire totale qui se produira dans six mois et se déroulera au Mexique, dans la moitié est des États-Unis et au Canada. Contrairement à l’éclipse annulaire de samedi, cette éclipse totale couvrira complètement le soleil de notre point de vue.

L'éclipse solaire annulaire tracera un chemin d'environ 130 milles de large, commençant dans le Pacifique Nord et entrant aux États-Unis via l'Oregon. Il descendra ensuite à travers le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, avant de sortir dans le golfe du Mexique. L'éclipse se poursuivra à travers la péninsule mexicaine du Yucatan, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avant sa grande finale au-dessus de l'Atlantique.

Des millions de personnes rien qu'aux États-Unis vivent le long de la trajectoire annulaire de l'éclipse, et 68 millions supplémentaires dans un rayon de 200 milles. Les résidents de ces zones sont à une courte distance en voiture d'être témoins de l'alignement céleste. D’autres régions, dont le Canada, l’Amérique centrale et la majeure partie de l’Amérique du Sud, connaîtront une éclipse partielle.

Pour protéger leurs yeux pendant l'éclipse, les spectateurs doivent utiliser des lunettes certifiées pour l'éclipse solaire, car les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas une protection suffisante. Alternativement, les spectateurs peuvent créer un projecteur sténopé à l’aide d’une boîte de céréales pour observer indirectement l’éclipse en toute sécurité. Les appareils photo, jumelles ou télescopes nécessitent des filtres solaires spéciaux pour éviter les dommages oculaires.

Alors qu'une partie du Texas, près de San Antonio, connaîtra à la fois l'éclipse annulaire de samedi et l'éclipse totale d'avril, de nombreux endroits ne verront pas une autre éclipse en anneau de feu avant 2039, et il faudra attendre 2046 avant de traverser le Lower 48 des États-Unis. , d’autres régions du monde, comme la pointe sud de l’Amérique du Sud et l’Antarctique, seront témoins d’événements similaires dans les années à venir.

La NASA et d'autres organisations ont prévu de nombreuses observations lors de ces éclipses, en utilisant des fusées et des ballons pour recueillir des données scientifiques. Les chercheurs espèrent étudier comment les éclipses affectent l'ionosphère, une région de l'atmosphère qui peut perturber les communications.

En conclusion, des millions de personnes à travers les Amériques auront l’occasion d’assister samedi à un événement céleste unique. Qu’il s’agisse d’observer directement le « cercle de feu » ou d’observer une éclipse partielle, les spectateurs doivent prendre les précautions appropriées pour protéger leurs yeux.