L’éclipse du « Cercle de feu » : un spectacle céleste

Un événement astronomique rare et époustouflant connu sous le nom d’éclipse du « cercle de feu » s’est produit samedi, s’étendant à travers les Amériques, de l’Oregon au Brésil. Cette éclipse solaire annulaire, contrairement à une éclipse solaire totale, se produit lorsque la lune ne recouvre pas complètement le soleil, laissant une bordure lumineuse et flamboyante. Il a attiré de petites villes sur son passage, apportant un mélange d'enthousiasme, de préoccupations météorologiques et d'attentes de visiteurs débordés.

Le chemin de l’éclipse s’étendait de l’Oregon au Brésil, en passant par plusieurs États des États-Unis, dont le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas. Une partie de la Californie, de l'Arizona et du Colorado ont également connu l'éclipse, tandis que le reste de l'hémisphère occidental a été témoin d'une éclipse partielle. Cependant, un ciel clair était crucial pour une visualisation optimale, et certaines régions le long du sentier étaient confrontées à un temps nuageux.

Pour s'adapter aux pluies potentielles, la ville de Reedsport, dans l'Oregon, a déplacé son festival d'éclipse à l'intérieur. Néanmoins, ils gardaient espoir d’avoir un aperçu de l’événement céleste. En revanche, Baker, dans le Nevada, une petite ville d'une centaine d'habitants, a accueilli l'éclipse avec enthousiasme, organisant des activités telles qu'un cercle de tambours et une soirée dansante pour les visiteurs qui avaient réservé leur hébergement un an à l'avance.

Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a offert une expérience unique aux spectateurs assistant à la fête annuelle des montgolfières de la ville. L'événement a coïncidé avec l'éclipse, permettant aux participants d'assister au décollage de montgolfières colorées tôt le matin avant que le ciel ne s'assombrisse brièvement. De même, dans le désert colombien de Tatacoa, des astronomes ont aidé des personnes malvoyantes à observer l'éclipse grâce à des cartes en relief et aux changements de température. Pendant ce temps, au Planétarium de Cancún, de jeunes visiteurs ont construit des boîtes de projection pour visualiser le cercle de feu en toute sécurité.

Il est intéressant de noter que les anciens Mayas appelaient les éclipses « soleil brisé ». Les chercheurs suggèrent que les Mayas auraient pu utiliser du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux lors de ces événements célestes. Alors que les villes et les parcs nationaux se préparaient à l'afflux de visiteurs, les autorités du comté de Klamath, dans l'Oregon, ont conseillé aux habitants de s'approvisionner, conscients des embouteillages potentiels. Le parc national brésilien Pedra da Boca, connu pour ses activités d'escalade et de descente en rappel, s'attendait à de grandes foules.

La durée totale de l'éclipse, à partir du moment où la lune commence à obscurcir le soleil jusqu'à ce qu'il revienne à la normale, varie entre 2 heures et demie et trois heures à un endroit donné. La phase de l'anneau de feu, où le soleil forme un anneau de feu, dure environ trois à cinq minutes, selon l'emplacement de l'observateur. Pour l’avenir, une éclipse solaire totale est prévue pour avril, qui traversera les États-Unis dans la direction opposée, commençant au Mexique et se terminant dans l’est du Canada.

En conclusion, l’éclipse de « l’anneau de feu » a captivé les spectateurs à travers les Amériques, attirant l’attention sur son spectacle unique d’alignement céleste. Des petites villes se préparant à un afflux de visiteurs aux astronomes aidant les malvoyants, l’éclipse a constitué une expérience mémorable pour beaucoup. Alors que le monde attend la prochaine merveille astronomique, c'est un rappel de la beauté et des merveilles que notre univers a à offrir.

