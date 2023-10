Une rare éclipse de soleil en forme de «cercle de feu» a attiré l'attention des gens à travers les Amériques samedi, s'étendant de l'Oregon au Brésil. Alors que les petites villes situées le long de son chemin étroit ont connu un mélange d'excitation et d'inquiétude, les spectateurs ont eu droit à une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d'éclipse en anneau de feu. Contrairement à une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, l’éclipse en anneau de feu laisse une bordure lumineuse et flamboyante.

La trajectoire de l'éclipse de samedi englobait l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, ainsi qu'une partie de la Californie, de l'Arizona et du Colorado. L'éclipse s'est ensuite poursuivie à travers la péninsule mexicaine du Yucatan, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. D’autres parties de l’hémisphère occidental ont connu une éclipse partielle. Cependant, l'observation de l'éclipse dépendait d'un ciel clair, car certaines zones le long de la trajectoire américaine risquaient d'être couvertes de nuages.

En prévision de l'éclipse, la petite ville de Reedsport, dans l'Oregon, a déplacé son festival à l'intérieur pour éviter les festivités pluvieuses. De même, des entreprises locales de Baker, dans le Nevada, notamment une auberge et un magasin général, ont organisé des activités pour leur communauté et les visiteurs, comme un cercle de tambours et une soirée dansante. Pendant ce temps, la ville d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, s'attendait à attirer des dizaines de milliers de spectateurs qui assisteraient à l'éclipse après avoir déjà participé à la fête annuelle des montgolfières.

Pour accueillir les personnes malvoyantes, les astronomes ont dressé des cartes en relief et des changements de température dans le désert de Tatacoa en Colombie pour leur permettre de vivre l'éclipse. Au Planétarium de Cancún, au Mexique, de jeunes visiteurs ont construit des projecteurs pour visualiser le cercle de feu en toute sécurité. L'archéologue Arturo Montero de l'Université Tepeyac de Mexico a suggéré que les anciens Mayas, qui qualifiaient les éclipses de « soleil brisé », auraient pu utiliser du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux lors de tels événements.

Les villes et les parcs nationaux situés le long du trajet de l'éclipse se sont préparés à un afflux de visiteurs. Le comté de Klamath, dans l'Oregon, a conseillé aux résidents de s'approvisionner en fournitures et en carburant, soulignant la possibilité de embouteillages sur ses autoroutes à deux voies. Bryce Canyon, dans l'Utah, anticipait la journée la plus chargée de l'année, tandis que le parc national de Pedra da Boca, au Brésil, attendait des foules désireuses d'explorer ses affleurements rocheux pour faire de l'escalade et de la descente en rappel.

L'éclipse entière a duré environ 2.5 à trois heures à un endroit donné, la phase de cercle de feu ayant duré de trois à cinq minutes, selon la position de l'observateur. Bien que cet événement ait captivé les Amériques, il reste de futures éclipses à espérer. En avril de l’année prochaine, une éclipse totale de Soleil traversera les États-Unis dans la direction opposée, commençant au Mexique et se terminant dans l’est du Canada. De plus, une éclipse en anneau de feu devrait se produire en octobre de l'année prochaine à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, et l'Antarctique en sera témoin en 2026. Les États-Unis devront attendre jusqu'en 2039 pour une autre éclipse en anneau de feu, l'Alaska étant le pays le plus important. seul état sur son chemin direct.

Sources:

– Susan Montoya Bryan à Albuquerque, Nouveau-Mexique

– Astrid Suarez à Bogota, Colombie

– María Verza à Cancun, Mexique

– Mauricio Savarese à Sao Paulo, Brésil

– Claire Rush, Associated Press