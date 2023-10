Une éclipse solaire rare et époustouflante en forme de « cercle de feu » sera visible aujourd’hui à travers les Amériques, s’étendant de l’Oregon au Brésil. Contrairement à une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, lors d’une éclipse en anneau de feu, la lune laisse une bordure lumineuse et flamboyante. Le chemin de l'éclipse part de l'Oregon, traverse le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, et continue à travers la péninsule mexicaine du Yucatan, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. Le reste de l’hémisphère occidental connaîtra une éclipse partielle.

Un ciel dégagé est essentiel pour observer l'éclipse, bien que certaines parties du trajet américain puissent connaître des conditions nuageuses. La NASA et d'autres groupes ont prévu de diffuser l'événement en direct pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne. Certaines villes situées le long du trajet de l'éclipse ont exprimé leur inquiétude d'être submergées par les visiteurs, tandis que d'autres ont saisi l'opportunité de créer des expériences uniques pour les invités.

Par exemple, la petite ville de Reedsport, dans l'Oregon, a déplacé son festival d'éclipse à l'intérieur en raison du risque de pluie, mais elle espère toujours avoir un aperçu de l'événement céleste. La ville de Baker, dans le Nevada, a prévu des activités comme un cercle de tambours et une soirée dansante, en profitant au maximum de ses sept salles réservées depuis plus d'un an. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, des dizaines de milliers de personnes présentes à la fête annuelle des montgolfières de la ville pourront également assister à l'éclipse avant l'aube.

Diverses activités et initiatives éducatives ont été organisées dans différents endroits pour permettre aux gens de vivre l'éclipse en toute sécurité. Dans le désert colombien de Tatacoa, les astronomes aident les personnes malvoyantes grâce à des cartes en relief et aux changements de température alors que la lune obscurcit le soleil. Au Planétarium de Cancún, au Mexique, de jeunes visiteurs construisent des projecteurs pour visualiser indirectement le cercle de feu. Les anciens Mayas, qui qualifiaient les éclipses de « soleil brisé », utilisaient potentiellement du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux lors de tels événements.

Des préparatifs sont en cours dans les villes et les parcs nationaux le long du trajet de l'éclipse pour accueillir les foules attendues. Les autorités du comté de Klamath, dans l'Oregon, ont conseillé aux habitants de faire des provisions de produits d'épicerie et de remplir leurs réservoirs d'essence en cas de trafic routier. Bryce Canyon, dans l'Utah, s'attend à ce que samedi soit sa journée la plus chargée de l'année, tandis que le parc national de Pedra da Boca, au Brésil, attend un grand nombre d'observateurs enthousiastes.

La durée totale de l'éclipse, depuis que la lune commence à obscurcir le soleil jusqu'à ce qu'il revienne à la normale, dure environ 2.5 à 3 heures, la phase de l'anneau de feu durant entre trois et cinq minutes, selon l'emplacement. La prochaine éclipse solaire totale devrait sillonner les États-Unis dans la direction opposée en avril prochain, commençant au Mexique et se terminant dans l'est du Canada. Une autre éclipse en anneau de feu est attendue en octobre de l'année prochaine, à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, et l'Antarctique en connaîtra une en 2026. Les États-Unis devront attendre jusqu'en 2039 pour une autre éclipse en anneau de feu visible, et l'Alaska sera le seul État à le faire. sur son chemin direct.

Sources:

– Heures de l'Hindoustan

– Actualités AP

Sources de définition :

- la NASA