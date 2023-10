Les Californiens seront témoins de la spectaculaire éclipse du « cercle de feu »

Les Californiens auront droit à un événement céleste époustouflant plus tard ce mois-ci : une éclipse solaire annulaire, communément appelée éclipse « anneau de feu ». Ce phénomène se produit lorsque la Lune, à son point le plus éloigné de la Terre, passe entre notre planète et le soleil. En conséquence, un cercle sombre recouvre partiellement le soleil, créant un affichage fascinant d’une lueur orange et ardente sur les bords de la lune ombragée.

L'éclipse solaire annulaire devrait avoir lieu le samedi 14 octobre à 9 h 13 PST. Cependant, la possibilité d’assister à cet événement dépendra à la fois des conditions météorologiques et du lieu. La NASA conseille que pour observer toutes les phases d'une éclipse annulaire, il faut se trouver sur la trajectoire de l'annularité. Selon une carte de la NASA, la Californie se situe dans une fourchette de 70 à 80 % d'obscurcissement maximum, ce qui indique que les résidents et les visiteurs doivent avoir une vue dégagée, si le temps le permet.

Même avec une couverture nuageuse, l’obscurité diurne associée aux éclipses est toujours perceptible. Cependant, il est crucial de donner la priorité à la sécurité oculaire lors de cet événement. Regarder directement le soleil pendant une éclipse peut provoquer de graves lésions oculaires. La NASA conseille l'utilisation de lunettes de visualisation solaire sûres, communément appelées « lunettes à éclipse », ou d'une visionneuse solaire portative pendant toute la durée de l'éclipse pour protéger les yeux des dangereux rayons du soleil.

Les Californiens sont invités à saisir cette rare opportunité d’assister à l’incroyable éclipse du « Cercle de feu », mais il est essentiel de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des yeux. Avec de la chance et un ciel dégagé, les résidents et les visiteurs auront une vue mémorable et impressionnante de ce spectacle céleste.

Sources:

- la NASA