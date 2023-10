Préparez-vous à assister à un phénomène céleste connu sous le nom d'éclipse solaire « Cercle de feu ». Prévu pour le samedi 14 octobre 2023, certaines parties de l’ouest des États-Unis auront droit à cet événement spectaculaire. Lors d’une éclipse solaire annulaire, la lune se positionnera devant le soleil, obscurcissant partiellement sa lumière et créant un anneau ou anneau brillant. Contrairement à une éclipse solaire totale où la lune bloque complètement le soleil, la lune n'est pas assez grande pour obscurcir complètement la lumière du soleil lors d'une éclipse annulaire.

L'éclipse sera visible dans des zones spécifiques, en commençant par Eugene et Medford dans l'Oregon à 9h15. L'éclipse sera ensuite observable à Elko, dans le Nevada, à 9h22, et plus tard dans le sud de l'Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio et Corpus Christi font partie des autres endroits où l'éclipse sera visible. Cependant, seules des régions étroites de l’Oregon, du Texas, du Mexique, de l’Amérique centrale, de la Colombie et du Brésil connaîtront l’ampleur du cercle de feu. Le reste des États-Unis voisins pourra être témoin d’une éclipse solaire partielle.

Les éclipses solaires annulaires sont extrêmement rares. La dernière fois que les États-Unis en ont connu, c'était le 20 mai 2012, dans tout le Texas et le sud-ouest. La prochaine éclipse solaire annulaire devrait se produire en 2046, mais seules de petites parties du sud de l'Oregon, du nord de la Californie, de l'extrême nord-ouest du Nevada et du sud-ouest de l'Idaho auront l'occasion d'en être témoins.

Il est crucial de prendre les précautions nécessaires lors de l’observation de l’éclipse. Pour éviter des dommages oculaires permanents, il est recommandé de porter des lunettes de protection à éclipse. Alternativement, vous pouvez créer un « projecteur sténopé » pour observer en toute sécurité une image du soleil ou rechercher des projections naturelles de lumière à travers les feuilles des arbres.

Vivez cet événement céleste rare et émerveillez-vous devant la charmante éclipse solaire « Cercle de feu », un spectacle qui captivera ceux qui ont la chance d'en être témoins.

