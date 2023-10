Une éclipse solaire annulaire rare se produira en Amérique du Nord, centrale et du Sud

Au cours du mois à venir, un événement céleste rare connu sous le nom d'éclipse solaire annulaire aura lieu, offrant aux observateurs du ciel d'Amérique du Nord, centrale et du Sud la dernière occasion d'assister à ce phénomène depuis plus de deux décennies. Le 14 octobre, la Lune passera devant le Soleil tout en étant à son point le plus éloigné de la Terre, ce qui entraînera un effet « anneau de feu », où le Soleil n'est pas complètement recouvert.

L’éclipse solaire annulaire de 2023 sera visible dans huit États américains, commençant dans l’Oregon et se terminant au Texas. Il se produira entre 9.13 h 12.03 (heure du Pacifique) et XNUMX h XNUMX (heure du Pacifique), passant au-dessus du golfe du Mexique, puis traversant divers pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, notamment le Mexique, le Belize, le Honduras, le Panama, la Colombie et le Brésil.

L'éclipse commencera par une éclipse partielle, lorsque la Lune se déplacera devant le Soleil, puis progressera vers la phase d'annularité, où l'effet d'anneau de feu sera visible pendant une durée comprise entre une et cinq minutes. Pour suivre la progression de l’éclipse solaire annulaire, la NASA a créé une carte interactive qui fournit le moment exact de l’éclipse à la seconde près.

Il est important que ceux qui observent l’éclipse portent des lunettes de protection spécialisées conçues pour observer le Soleil, car la Lune ne bloquera pas complètement la lumière. La NASA déconseille d'utiliser des appareils optiques, tels que des appareils photo, des télescopes ou des jumelles, avec des lunettes à éclipse ou des visionneuses solaires portables, car les rayons solaires concentrés peuvent provoquer de graves blessures aux yeux.

Même si les habitants des pays et États voisins pourront assister à une éclipse solaire partielle, ils ne connaîtront pas l’effet « anneau de feu ». La prochaine éclipse solaire annulaire traversant les États-Unis devrait avoir lieu en 2046, mais une éclipse solaire totale sera visible depuis l'Amérique du Nord le 8 avril 2024.

Source : Carte interactive de la NASA pour l'éclipse solaire annulaire de 2023.