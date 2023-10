Une rare éclipse de « cercle de feu » pour éblouir les Amériques

Samedi, une éclipse solaire annulaire, communément appelée « anneau de feu », sera visible dans certaines parties de l’ouest des États-Unis et de l’Amérique centrale et du Sud. Pendant l’éclipse, la Lune s’alignera parfaitement entre la Terre et le Soleil, ne laissant visible que le bord extérieur du Soleil. Cela créera une bordure lumineuse et flamboyante autour de la lune pendant cinq minutes maximum. L'éclipse sera visible le long d'un chemin étroit s'étendant de l'Oregon au Brésil, le reste de l'hémisphère occidental connaissant une éclipse partielle. Cet événement est un précurseur d’une éclipse solaire totale qui se produira en avril 2024 et qui sera visible dans tout le Mexique, la moitié est des États-Unis et le Canada.

La trajectoire de l’éclipse de « l’anneau de feu » s’étendra sur environ 130 milles de large, entrant aux États-Unis via l’Oregon et traversant le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, ainsi que certaines parties de l’Idaho, de la Californie, de l’Arizona et du Colorado, avant sortant dans le golfe du Mexique. Il traversera ensuite la péninsule du Yucatan au Mexique, puis le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et enfin le Brésil. L’éclipse entière durera de 2.5 à 3 heures à un endroit donné, la partie « cercle de feu » durant trois à cinq minutes selon l’emplacement.

Rien qu'aux États-Unis, plus de 6.5 millions de personnes vivent le long du chemin de l'annularité, et 68 millions de personnes supplémentaires se trouvent dans un rayon de 200 milles autour du chemin. Cela signifie que des millions de personnes auront l’occasion d’assister à cet incroyable événement céleste. Dans les régions où le « cercle de feu » sera visible, la lune semblera prendre une part importante du soleil.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est important de protéger vos yeux avec des lunettes certifiées pour l'éclipse solaire ou d'utiliser d'autres méthodes de visualisation indirecte telles qu'un projecteur sténopé. Les lunettes de soleil ne suffisent pas à prévenir les lésions oculaires. Les appareils photo, les jumelles et les télescopes nécessitent également des filtres solaires spéciaux pour être utilisés en toute sécurité pendant l'éclipse.

Pour ceux qui ne peuvent pas voir l’éclipse en personne, la NASA et d’autres organisations diffuseront l’événement en direct. La prochaine occasion d’assister à une éclipse en « anneau de feu » aux États-Unis aura lieu en 2039, l’Alaska étant le seul État sur la voie de la totalité.