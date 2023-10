Où et comment assister à l'éclipse solaire annulaire

Une éclipse solaire se produit lorsque la lune s’aligne parfaitement entre le soleil et la Terre, projetant une ombre et masquant le soleil. Cependant, toutes les éclipses solaires ne sont pas identiques. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre, appelé apogée, ce qui la fait paraître légèrement plus petite que le Soleil. Cela crée un spectacle connu sous le nom de « cercle de feu », où un halo orange peut être vu autour de la lune pendant la phase maximale de l'éclipse.

Pour assister à l’éclipse solaire annulaire, les meilleurs endroits où se trouver sont le long du chemin de l’annularité. Le New York Times propose une carte qui montre la trajectoire approximative de l’éclipse. Des villes comme Eugene, Oregon ; Ely et Battle Mountain au Nevada ; Richfield, Utah ; Roswell et Albuquerque au Nouveau-Mexique ; et Midland, San Antonio et Corpus Christi au Texas se situent sur cette voie. En dehors des États-Unis, des villes comme Campeche et Chetumal au Mexique ; Belize City, Belize ; Olanchito, Honduras ; Cali, Colombie ; et Tefé et João Pessoa au Brésil connaîtront également l'annularité.

Les grandes villes qui ne sont pas sur la voie de l’annularité, notamment Seattle, Los Angeles, Las Vegas, Houston, Mexico, Bogotá, Rio de Janeiro et Tegucigalpa, connaîtront toujours une éclipse partielle importante.

L'éclipse annulaire devrait commencer à l'aube au-dessus de l'océan Pacifique, au nord-ouest du continent américain. Dans l'Oregon, une éclipse solaire partielle sera visible dès 11 h 05, heure de l'Est, avec une annularité se produisant vers 12 h 16. L'éclipse traversera ensuite les États-Unis et atteindra la côte du Texas vers 12 h 58, heure de l'Est. . Il passera par le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et se terminera sur la côte du Brésil à 3 h 48, heure de l'Est.

Il est essentiel de se rappeler que regarder directement le soleil lors d’une éclipse solaire peut causer de graves dommages à vos yeux. Pour observer en toute sécurité l'éclipse solaire annulaire ou partielle, assurez-vous d'utiliser un équipement de protection oculaire approprié, tel que des lunettes d'éclipse certifiées. Si vous n'avez pas accès à un tel équipement, vous pouvez créer une caméra sténopé en créant un motif entrecroisé avec vos doigts ou en perçant un trou dans une fiche pour observer indirectement l'image de l'éclipse projetée sur le sol. Une autre option consiste à fabriquer un projecteur sténopé en utilisant des articles ménagers de tous les jours.

N'oubliez pas de toujours donner la priorité à la sécurité de vos yeux lorsque vous observez une éclipse solaire.

