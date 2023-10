Octobre 2023 apportera des événements astronomiques rares : éclipses solaires et lunaires

Les passionnés de l'espace attendent avec impatience deux événements célestes rares prévus pour octobre 2023. Premièrement, le 14 octobre, il y aura une éclipse solaire partielle, également connue sous le nom d'éclipse « en anneau de feu », visible sur la plupart des Amériques pour la première fois depuis 2012. L'éclipse se déplacera de la côte de l'Oregon jusqu'au golfe du Mexique, offrant ainsi à des millions de personnes dans l'hémisphère occidental l'occasion d'être témoin de ce phénomène impressionnant. Au cours de cette éclipse, la Lune formera un cercle concentrique, laissant le bord découvert du Soleil exposé, ressemblant à un anneau de feu. Une protection oculaire spécialisée est nécessaire lors de l’observation de ce type d’éclipse solaire.

Bien que l’éclipse solaire en anneau de feu ne soit pas visible depuis l’Inde, les personnes intéressées du monde entier peuvent la regarder via la diffusion officielle de la NASA disponible sur leur chaîne YouTube. L'éclipse débutera dans l'Oregon et se terminera au Texas. La NASA a fourni une option « me prévenir » sur sa chaîne YouTube pour les utilisateurs qui souhaitent recevoir des alertes concernant la retransmission en direct. L'éclipse solaire devrait commencer à 11 h 29 IST le 14 octobre 2023 et se terminer à 11 h 34 le même jour.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité et passe devant le Soleil. Parce que la Lune semble plus petite que le Soleil en raison de sa distance à la Terre, elle ne recouvre pas complètement le Soleil, ce qui donne une apparence annulaire lors d'une éclipse solaire annulaire.

De plus, une éclipse lunaire devrait avoir lieu le 28 octobre 2023. Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, provoquant la projection de l'ombre de la Terre sur la surface de la Lune. Ces événements fascinants ne se produisent que pendant la pleine lune. La prochaine éclipse lunaire sera visible depuis diverses régions, notamment l’Asie, la Russie, l’Afrique, les Amériques, l’Europe, l’Antarctique et l’Océanie.

À New Delhi, l’éclipse lunaire peut être observée dans le ciel du sud-ouest avec la Lune positionnée à 62 degrés au-dessus de l’horizon. Le point maximum de l’éclipse en Inde devrait se produire à 1h45 du matin, période pendant laquelle 12 % de la surface lunaire sera dans l’ombre.

Ces événements astronomiques rares offrent une excellente occasion aux individus du monde entier d’être témoins et d’apprécier la beauté de notre univers.

