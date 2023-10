By

Le samedi 14 octobre 2023 aura lieu un événement astronomique remarquable appelé éclipse solaire annulaire. Au cours de cet événement, la Lune passera entre le Soleil et la Terre, créant un superbe effet « anneau de feu » qui sera visible pendant plus de quatre minutes. Cependant, ce phénomène ne sera observé qu’à partir d’un chemin étroit s’étendant sur 125 miles de large, de l’Oregon au Texas.

Pour ceux qui se trouvent en dehors de cette trajectoire, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud (à l’exclusion de l’Alaska et de la pointe de l’Amérique du Sud), une éclipse solaire partielle sera visible à des degrés divers. Il est important de noter que des lunettes d’éclipse solaire appropriées sont nécessaires pour une visualisation en toute sécurité.

Dans le cas où un ciel dégagé n'est pas disponible ou si vous résidez dans une région où l'éclipse ne sera pas visible, il existe plusieurs sources réputées où vous pouvez suivre l'éclipse solaire annulaire « anneau de feu » en temps réel en ligne.

L'éclipse devrait commencer le 14 octobre à 15h03 UTC (11h03 HAE) avec l'éclipse complète visible au premier emplacement à 16h10 UTC (12h10 HAE). L’effet « anneau de feu » sera visible au-dessus des États-Unis pendant 45 minutes et 8 secondes avant d’être observé depuis l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Pour regarder la diffusion en direct de l’éclipse solaire annulaire « cercle de feu », voici quelques sources recommandées :

1. Timeanddate.com : Cette plateforme fiable fournit des vues en direct de diverses éclipses. Ils montreront l'intégralité de l'événement depuis leur observatoire mobile, prendront des flux en direct et des images d'astronomes et proposeront des commentaires d'experts.

2. NASA TV : la NASA diffusera en direct l'éclipse depuis Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et Kerrville, au Texas. Ils ont publié une bande-annonce de l'événement, qui peut être consultée sur leur site Internet.

3. Observatoire Lowell : connu pour son astronomie en direct, l'observatoire Lowell, basé à Flagstaff, en Arizona, fournira des émissions en direct de l'observatoire solaire Sunspot de l'université d'État du Nouveau-Mexique. Des vues partielles de l'éclipse solaire seront également disponibles depuis l'observatoire Giovale Open Deck de Lowell.

4. Slooh : Slooh est un service de télescope robotique qui diffuse en direct le cosmos via un navigateur Web. Ils diffuseront une Star Party en direct avec des commentaires d’experts et des vues en direct de l’éclipse au télescope.

5. Exploratorium : En collaboration avec la NASA, Exploratorium envoie des expéditions dans le monde entier pour diffuser en direct les éclipses solaires. Pour l’éclipse solaire annulaire, ils diffuseront en direct des vues du télescope depuis Ely, dans le Nevada, et la Vallée des Dieux, dans l’Utah. De plus, leur diffusion en direct sera disponible en espagnol et avec sonification, qui fournit une représentation auditive de l'éclipse en temps réel.

Ces canaux ont été vérifiés lors des éclipses précédentes, garantissant que les flux sont fiables et proviennent de sources réputées telles que des astronomes, des observatoires et des passionnés d'éclipses.

Ainsi, même si vous ne pouvez pas assister en personne à l’éclipse solaire annulaire « anneau de feu », vous pouvez toujours découvrir sa beauté impressionnante grâce à ces diffusions en direct. N'oubliez pas de consulter les sites Web des sources pour connaître les dernières mises à jour sur les diffusions en direct.

