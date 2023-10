By

Une rare éclipse en « anneau de feu » a commencé à émerger samedi matin, marquant la première étape de cet événement céleste qui devrait traverser les Amériques. L’éclipse, également connue sous le nom d’éclipse solaire annulaire, se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, laissant une bordure lumineuse et flamboyante. Contrairement à une éclipse totale de Soleil, la Lune ne recouvre pas complètement le Soleil.

L'éclipse a commencé à Eugene, dans l'Oregon, avec la NASA retransmettant le phénomène en direct. Cependant, le temps nuageux et brumeux a menacé de masquer la vue dans certains États de l'Ouest, notamment la Californie et l'Oregon. Malgré la possibilité d'une mauvaise visibilité, des foules se sont rassemblées dans les petites villes le long du chemin étroit de l'éclipse, dans l'espoir d'avoir une vue dégagée sur l'événement céleste.

Les passionnés d'éclipse de tous âges étaient impatients d'assister à ce phénomène spectaculaire. Shuumei Kodama, un garçon de 11 ans originaire de Portland, dans l'Oregon, s'est réveillé tôt pour se rendre à Eugene avec son père. Il a exprimé sa fascination pour l’espace et son objectif de voir tous les types d’éclipses possibles.

La trajectoire de l'éclipse couvrait l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, ainsi qu'une partie de la Californie, de l'Arizona et du Colorado. Il a ensuite continué jusqu'à la péninsule du Yucatan au Mexique, au Belize, au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et au Brésil. Le reste de l’hémisphère occidental a connu une éclipse partielle.

Les observateurs d'Eclipse se sont rendus dans des régions reculées des États-Unis pour avoir la meilleure vue de l'événement. Au parc national de Bryce Canyon, dans l'Utah, les visiteurs se sont lancés sur un sentier bien connu pour assister à l'éclipse au milieu de cheminées de fées aux roches rouges. L’événement a constitué une expérience fédératrice pour des personnes d’horizons divers.

Alors que la visibilité dépendait d'un ciel clair, la NASA et d'autres organisations ont diffusé l'éclipse en direct pour ceux qui ne pouvaient pas l'assister en personne. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, des dizaines de milliers de spectateurs, assistant à une fête internationale de montgolfières, ont reçu des lunettes d'observation pour observer à la fois l'éclipse et l'ascension massive des montgolfières.

Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, des astronomes du désert de Tatacoa, en Colombie, ont aidé des personnes malvoyantes à vivre l'éclipse grâce à des cartes en relief et aux changements de température. À Cancún, de jeunes visiteurs ont construit des projecteurs pour visualiser le cercle de feu en toute sécurité. Les anciens Mayas, qui appelaient les éclipses le « soleil brisé », utilisaient peut-être du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux.

Les villes et les parcs nationaux situés le long du chemin de l'éclipse se sont préparés à un afflux de visiteurs. Les autorités ont conseillé aux résidents de s'approvisionner en provisions en cas d'embouteillages. Bryce Canyon, dans l'Utah, prévoyait sa journée la plus chargée de l'année, tandis que le parc national Pedra da Boca, au Brésil, attendait des foules désireuses d'explorer ses affleurements rocheux.

L’éclipse entière, du début à la fin, a duré environ deux heures et demie à trois heures, la phase de l’anneau de feu ayant duré trois à cinq minutes. La prochaine éclipse en anneau de feu aura lieu en octobre de l'année prochaine en Amérique du Sud, avec une en Antarctique en 2026. Les États-Unis ne connaîtront pas une autre éclipse en anneau de feu avant 2039, et l'Alaska sera le seul État directement sur son chemin.

