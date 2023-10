By

Le monde sera témoin d'un événement céleste rare le 14 octobre, alors qu'une éclipse solaire en forme d'anneau de feu apparaîtra dans le ciel. Lors de ce phénomène, la Lune passera devant le Soleil, créant un effet d'anneau ou d'anneau remarquable. Ce spectacle spectaculaire sera visible dans certaines parties de l’Europe et des Amériques, mais malheureusement, il ne le sera pas dans le sous-continent indien.

L'éclipse solaire devrait commencer à 11 h 29 (IST) le 14 octobre et se terminer à 11 h 37 (IST). Cependant, même si les Indiens ne peuvent pas assister en personne à cet événement à couper le souffle, ils ont la possibilité de le regarder en ligne. La NASA diffusera l'éclipse sur sa chaîne YouTube officielle, offrant ainsi une opportunité de visionnage en direct aux passionnés du monde entier.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre, passant entre le Soleil et notre planète. Ce positionnement se traduit par un anneau de lumière solaire, souvent appelé « cercle de feu ». Il est important de noter qu’une éclipse annulaire est différente d’une éclipse solaire totale, dans laquelle la Lune apparaît aussi grande que le Soleil en raison de sa plus grande proximité avec la Terre.

La trajectoire de l’éclipse annulaire s’étendra de la côte de l’Oregon jusqu’à la côte du golfe du Texas. Les observateurs de plusieurs États américains, dont l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Texas et certaines parties de la Californie, de l'Idaho, du Colorado et de l'Arizona, auront l'occasion d'observer cet événement céleste si les conditions météorologiques le permettent. L'éclipse poursuivra ensuite son voyage au-dessus du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud avant de se terminer dans l'océan Atlantique au coucher du soleil.

Il est crucial de prendre des précautions lors de l’observation de l’éclipse solaire. Regarder directement le Soleil pendant une éclipse solaire annulaire sans protection oculaire spécialisée peut causer des dommages permanents aux yeux. Le port de lunettes éclipse portant la référence ISO 12312-2 est indispensable pour protéger vos yeux. Il est également conseillé d'éviter d'utiliser des caméras, des télescopes, des jumelles ou des appareils optiques pour observer le Soleil sans filtres appropriés. Alternativement, un projecteur sténopé peut être utilisé comme alternative sûre pour assister à cet événement astronomique spectaculaire.

Sources:

- la NASA

- National Geographic