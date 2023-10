Une rare éclipse de « cercle de feu » sera visible aux États-Unis et en Amérique du Sud

Ce week-end, les Américains et les habitants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud auront l’occasion d’assister à un phénomène solaire rare connu sous le nom d’éclipse de « cercle de feu ». La prochaine éclipse solaire annulaire sera visible dans plusieurs États de l’ouest des États-Unis, notamment l’Oregon, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique, le Texas et certaines parties de la Californie, de l’Idaho, du Colorado et de l’Arizona. Allie Yang, rédactrice en chef du National Geographic et experte spatiale, explique que lors de cette éclipse, la lune passera devant le soleil, apparaissant légèrement plus petite et créant un « éclat de soleil en forme d'anneau » pour les observateurs chanceux au bon endroit au bon moment. bon moment.

Bien que les éclipses annulaires ne soient pas particulièrement rares, il est inhabituel que la trajectoire de l’éclipse traverse les États-Unis. La dernière éclipse en « anneau de feu » visible aux États-Unis remontait à 2012, et après ce week-end, le phénomène ne sera plus observable qu'en 2039. Cependant, Yang souligne l'importance de se protéger les yeux lors de l'observation des éclipses, même si ce n'est qu'une partie. du soleil est visible. Elle prévient que des lésions oculaires irréversibles peuvent survenir en quelques secondes. Il est donc crucial d'utiliser des lunettes à éclipse certifiées ISO ou d'essayer des méthodes de visualisation indirectes comme la projection par sténopé.

Les éclipses offrent une expérience multisensorielle unique, selon Yang. Non seulement les observateurs peuvent être témoins de l’événement céleste, mais ils peuvent également entendre des animaux émerger la nuit et ressentir des changements de température lorsque le soleil est bloqué par la lune. L'éclipse a également une signification scientifique, puisque les scientifiques lanceront des fusées et des ballons pour mesurer les changements de température, de pression et d'ionisation au cours de l'événement. Les données collectées éclaireront la poursuite des recherches lors de l’éclipse totale prévue le 8 avril 2024.

Pour ceux qui souhaitent assister à ce phénomène rare, plus d’informations peuvent être trouvées sur NatGeo.com.

