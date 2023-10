By

Les opérateurs de réseau américains se préparent à leur plus grande expérience contrôlée en raison de la prochaine éclipse du « cercle de feu ». Le 14 octobre, l'éclipse obscurcira le soleil et pourrait potentiellement détruire jusqu'à 28,300 XNUMX gigawatts de production solaire, ce qui équivaut à assombrir temporairement un foyer américain sur neuf. Même si aucune pénurie d’électricité n’est attendue, cette expérience fournira aux opérateurs un aperçu de la manière de gérer les fluctuations des énergies renouvelables à l’avenir.

L'éclipse annulaire, qui se déplacera en diagonale à travers le pays, de l'Oregon au Texas, perturbera la production d'énergie solaire sur son passage. L’impact variera en fonction des fuseaux horaires, la Californie et le Texas étant les plus touchés. La Californie pourrait voir jusqu'à 14,500 11,900 mégawatts d'énergie solaire inutilisés, tandis que le Texas pourrait voir XNUMX XNUMX mégawatts de production solaire mis hors ligne.

Les opérateurs de réseau des deux États sont compétents dans la gestion de l’intermittence des énergies renouvelables, en utilisant des unités de charbon et de gaz naturel, en stockant par batteries et en ajustant la consommation d’énergie. Ils prévoient d'utiliser diverses ressources comme la batterie, l'électricité et le gaz pour répondre à la demande pendant l'éclipse.

L'éclipse aura un double impact en Californie et au Texas, affectant à la fois les fermes solaires à grande échelle et les installations solaires sur les toits. La baisse de la production solaire sur les toits pourrait augmenter considérablement la demande. La production éolienne devrait également être affectée, la vitesse du vent pouvant diminuer de 2 à 6 mph pendant l'éclipse, réduisant ainsi la production éolienne d'environ 10 %.

D'autres régions, comme le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique, seront également confrontées à des défis similaires en raison de l'éclipse. L’Ouest, y compris ces régions, dispose de 16,700 65 mégawatts supplémentaires de capacité solaire, la production solaire devant être réduite de 90 à XNUMX % pendant l’événement.

Même les régions qui ne sont pas directement sur la trajectoire de l’éclipse en subiront les impacts, les opérateurs de réseau du centre des États-Unis et de New York s’attendant à ce que la production solaire soit interrompue. Cette éclipse sert de test pour l'éclipse totale prévue en avril prochain, où le soleil sera complètement obscurci.

Cette expérience fournira des données cruciales aux opérateurs de réseau pour gérer les futures fluctuations des énergies renouvelables et se préparer à des éclipses solaires plus importantes.