L’éclipse spectaculaire du « Cercle de feu » ravit les spectateurs dans l’ouest des États-Unis

Le ciel s’est assombri, les ombres au sol ont pris la forme d’un croissant et la foule a éclaté de joie. L’ouest des États-Unis a eu droit samedi à un spectacle rare et fascinant : une éclipse de soleil en « anneau de feu ». Cet événement céleste a captivé les spectateurs le long de son chemin étroit, offrant un spectacle époustouflant qui a laissé beaucoup de monde bouche bée.

L'éclipse a coïncidé avec la fête annuelle internationale des montgolfières d'Albuquerque, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation aux festivités. Les ballons ont décollé lors d’une ascension massive peu après l’aube, suivie de l’éclipse quelques heures plus tard. Les organisateurs de l'événement avaient préparé 80,000 XNUMX paires de lunettes de vue pour la foule massive, et certains pilotes ont même utilisé leurs brûleurs au propane pour projeter des flammes vers le haut à l'unisson.

Contrairement à une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, une éclipse en anneau de feu laisse une bordure brillante et flamboyante lorsque la lune s'aligne avec le soleil et la Terre. La trajectoire de l'éclipse de samedi a traversé l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, avec une partie de la Californie, de l'Arizona et du Colorado. L'événement a amené des observateurs d'éclipses de partout aux États-Unis dans les coins les plus reculés du pays, désireux d'assister à ce phénomène rare.

L'un de ces endroits était le parc national de Bryce Canyon, dans le sud de l'Utah, où les spectateurs se sont lancés dans une randonnée avant l'aube pour trouver le meilleur point de vue. Alors que l'anneau de feu se formait, des acclamations résonnaient dans les canyons, créant un sentiment d'unité et de respect parmi les observateurs. Pour beaucoup, il s’agissait d’une expérience unique qui leur a rappelé les merveilles de la nature et leur place dans l’univers.

Alors que les petites villes situées le long du trajet de l'éclipse ont exprimé un mélange d'enthousiasme et d'inquiétudes concernant la météo et le nombre impressionnant de visiteurs, l'événement a sans aucun doute apporté joie et émerveillement aux habitants et aux voyageurs. Cette éclipse de type « Cercle de feu » n’était qu’un avant-goût du spectacle cosmique à venir, avec une éclipse solaire totale prévue qui sillonnerait les États-Unis en avril de l’année prochaine.

Définitions:

– Éclipse « anneau de feu » : type d’éclipse solaire dans laquelle la lune s’aligne avec le soleil et la Terre, laissant une bordure lumineuse et flamboyante autour de la lune.

– Éclipse solaire totale : Une éclipse solaire au cours de laquelle la lune recouvre complètement le soleil, plongeant la zone dans l’obscurité.

Sources:

– Fête internationale des montgolfières d’Albuquerque

– Parc national de Bryce Canyon

Remarque : L'article source ne contient aucune URL vers des sources spécifiques.