Les scientifiques utilisent l’éclipse du « Cercle de feu » comme pratique pour la prochaine éclipse totale

Les scientifiques américains sont ravis d’utiliser l’éclipse solaire annulaire de « l’anneau de feu » d’octobre comme pratique utile pour une éclipse totale qui se produira dans les Amériques l’année prochaine. Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est plus éloignée de la Terre, la faisant apparaître légèrement plus petite que le Soleil dans le ciel. En conséquence, la lune ne peut pas bloquer complètement le soleil, créant un « anneau de feu » pendant quelques minutes lorsque la lune passe devant le soleil.

Des représentants de la National Science Foundation (NSF) ont prévu des événements de sensibilisation à l'éclipse annulaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et à Boulder, au Colorado. Ces événements impliqueront des partenariats avec la NASA, la NOAA, le Planétarium Fiske de l'Université du Colorado, l'International Balloon Fiesta d'Albuquerque et le Musée d'histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique. L’objectif est d’impliquer des milliers de membres du public dans ces projets scientifiques sur les éclipses.

L'équipe de recherche profitera de l'éclipse annulaire pour se préparer à l'éclipse solaire totale qui traversera les États-Unis le 8 avril 2024. Le télescope solaire Daniel K. Inouye de Maui, à Hawaï, le plus grand télescope solaire au monde, fournir une « vue dégagée du soleil pendant l’éclipse » à haute résolution. Cela permettra aux scientifiques de comparer les résultats d'Inouye avec d'autres télescopes et de mieux comprendre l'activité solaire et ses effets sur Terre.

Pendant l'éclipse annulaire, les scientifiques pourront observer une couronne très active, ou la haute atmosphère du Soleil, qui approche de son maximum d'activité solaire au cours de son cycle de 11 ans. Cela contraste avec l’éclipse solaire totale de 2017, où la couronne était moins active. La NSF surveillera également l'ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre qui interagit avec le rayonnement électromagnétique, pour étudier sa réponse au blocage temporaire du rayonnement solaire.

La communauté des radioamateurs contribuera aux études ionosphériques en utilisant leurs récepteurs GPS pour suivre les changements dans l'ionosphère pendant l'éclipse. De plus, les scientifiques observeront la météo locale pour observer sa réponse au manque de rayonnement solaire. En avril 2024, les scientifiques poursuivront même l'éclipse totale à bord d'avions pour étudier la « faible couronne », qui fait référence aux parties de la haute atmosphère du Soleil qui ne sont pas observables depuis l'espace.

Après l'éclipse solaire totale d'avril, il n'y en aura pas d'autre visible aux États-Unis avant 2044. Les scientifiques profitent donc de ces éclipses à venir pour recueillir des données et des informations précieuses sur l'activité solaire.

