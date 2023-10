Des millions de personnes à travers les Amériques ont eu droit samedi à un événement céleste rare, alors qu'une éclipse de soleil en forme d'anneau de feu a eu lieu. L'éclipse a commencé avec l'assombrissement du ciel et les ombres en forme de croissant sur le sol, ce qui a suscité des acclamations de la part des foules rassemblées le long du chemin étroit de l'éclipse. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où l'éclipse a coïncidé avec une fête internationale de ballons, les spectateurs ont eu droit à un double traitement, avec des ascensions massives de ballons suivies de l'éclipse.

Contrairement à une éclipse solaire totale, où la Lune recouvre complètement le Soleil, lors d'une éclipse en « anneau de feu », la Lune laisse une bordure lumineuse et flamboyante autour du soleil lorsqu'elle s'aligne entre la Terre et le soleil. Le chemin de l’éclipse a traversé l’Oregon, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, ainsi qu’une partie de la Californie, de l’Arizona et du Colorado. Elle s'est ensuite poursuivie vers le Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. Le reste de l’hémisphère occidental a connu une éclipse partielle.

L'observation de l'éclipse dépendait d'un ciel clair, et la NASA et d'autres groupes ont diffusé l'événement en direct pour ceux qui ne pouvaient pas en faire l'expérience en personne. Au Mexique, des centaines de personnes se sont rassemblées à Cancun pour observer l'éclipse, à l'aide de projecteurs, de télescopes et de lunettes spéciales. Des enfants excités ont sifflé et certains adultes ont levé les bras vers le ciel, impressionnés par l'événement céleste.

L’éclipse a également suscité la curiosité quant à la manière dont les civilisations anciennes, telles que les Mayas, observaient de tels phénomènes. Les Mayas qualifiaient les éclipses de « soleil brisé » et étaient connus pour être de grands astronomes. Certains Mayas croyaient que les éclipses étaient une malédiction, car ils ne disposaient pas des lunettes de protection dont nous disposons aujourd’hui. Les archéologues suggèrent que les Mayas auraient pu utiliser du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux.

Pour les amateurs d'éclipse aux États-Unis, l'événement les a amenés dans des coins reculés du pays à la recherche de la meilleure vue possible. Dans le parc national de Bryce Canyon, dans le sud de l'Utah, les gens faisaient de la randonnée avant le lever du soleil pour trouver l'endroit idéal parmi les cheminées de fées aux roches rouges. Au moment où le « cercle de feu » s’est formé, des acclamations ont résonné dans les canyons.

L’éclipse n’était pas seulement un spectacle mais aussi une expérience fédératrice pour ceux qui en étaient témoins. Les gens l’ont décrit comme une « expérience de vie » et quelque chose qui « nous unit tous ». Malgré une visibilité intermittente dans certaines zones en raison des nuages, les individus appréciaient toujours d'apercevoir l'éclipse. Pour beaucoup, la chance d’assister au « cercle de feu » a été une expérience inoubliable et enrichissante.

Sources:

- Presse associée