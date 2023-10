Comment observer en toute sécurité l'éclipse solaire annulaire aujourd'hui

L'éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d'éclipse de « l'anneau de feu », sera visible aujourd'hui dans certaines parties des États-Unis et de la péninsule du Yucatan au Mexique. L’éclipse se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, créant l’apparence d’un anneau de feu. Il est important d’observer l’éclipse en toute sécurité pour protéger vos yeux.

La NASA recommande d'utiliser des lunettes spéciales pour éclipse, une visionneuse solaire ou un filtre solaire pour votre télescope. Si vous ne disposez pas de ces éléments, vous pouvez créer un projecteur sténopé ou utiliser une passoire de cuisine pour visualiser plusieurs images de l'éclipse. Il est essentiel de ne pas regarder directement le soleil sans protection oculaire adéquate, car cela pourrait provoquer des lésions oculaires permanentes.

L'éclipse débutera dans l'Oregon à 9 h 18 (heure du Pacifique) et se déplacera vers le sud-est sur certaines parties de la Californie, du Nevada, de l'Idaho, de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Il traversera ensuite le Texas et le golfe du Mexique avant de survoler le Yucatan, le Belize et plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. L'éclipse se terminera au coucher du soleil sur la côte est du Brésil.

Même si vous n'êtes pas sur la trajectoire directe de l'éclipse, vous pourrez peut-être voir une éclipse partielle dans les 41 États continentaux, y compris l'Alaska. Si le temps n'est pas clair ou si vous ne pouvez pas observer l'éclipse en personne, des diffusions en direct sont disponibles en ligne. La NASA et le musée Exploratorium de San Francisco organisent leurs propres diffusions en direct de l'événement.

N'oubliez pas que la prochaine éclipse solaire annulaire visible en Amérique du Nord n'aura lieu qu'en 2039 en Alaska et en 2046 dans les 48 États inférieurs. Assurez-vous donc de prendre vos précautions et de profiter de cet événement céleste rare.

