L’éclipse spectaculaire du « Cercle de feu » ravit les foules à travers les Amériques

Des millions de personnes à travers les Amériques ont eu droit à une rare éclipse de soleil en forme d’anneau de feu. La lune s'est mise en place, bloquant tout le bord extérieur du soleil, à l'exception d'un cercle brillant. Des foules enthousiastes se sont rassemblées le long du chemin étroit de l’éclipse, certaines utilisant des projecteurs, des télescopes et des lunettes spéciales pour observer le spectacle. Les enfants sifflaient avec enthousiasme, tandis que les adultes levaient les bras avec admiration. Les vendeurs de plantes ont observé la danse entre la lune et le soleil et ont apprécié les ombres uniques projetées par la lumière changeante du soleil. Les gens ont ressenti des changements de température et une sensation de lourdeur à mesure que la Terre tournait. Pour les anciens astronomes mayas, qui utilisaient peut-être du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux, les éclipses étaient appelées « soleil brisé ».

Contrairement à une éclipse solaire totale, une éclipse en anneau de feu ne recouvre pas complètement le soleil. Une bordure lumineuse et flamboyante reste visible alors que la Lune s'aligne entre la Terre et le Soleil. L'éclipse a duré de 2 1/2 à 3 heures au total, la partie cercle de feu durant de 3 à 5 minutes, selon l'endroit. La trajectoire de l'éclipse a traversé plusieurs pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. La NASA et d'autres groupes ont diffusé l'événement en direct pour ceux qui ne pouvaient pas y assister en personne.

Les passionnés se sont rendus dans des coins reculés des États-Unis, comme le parc national de Bryce Canyon dans l'Utah, pour obtenir la meilleure vue possible. L'éclipse a coïncidé avec une fête internationale de ballons à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, offrant un double régal aux spectateurs. Les gens ont exprimé un sentiment d'unité et de respect en regardant l'éclipse, la qualifiant d'expérience unique.

L'éclipse a suscité de l'enthousiasme dans les petites villes situées sur son passage, même si certaines s'inquiétaient de la météo et de l'afflux de visiteurs. Malgré une couverture nuageuse intermittente, les habitants d'Eugene, de l'Oregon et du sud de la Colombie étaient toujours émerveillés par le phénomène. Le ministre colombien des Sciences a souligné l'importance d'inspirer les enfants avec des moments comme celui-ci pour promouvoir la science en tant qu'activité permanente.

Sources:

– Article : [source]

– Image 1 : [source]

– Image 2 : [source]

– Image 3 : [source]