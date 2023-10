Un spectacle céleste rare : l’éclipse solaire annulaire 2021

Samedi, un spectacle céleste rare a honoré les Amériques : une éclipse solaire annulaire. Cet événement, également connu sous le nom d'éclipse « en anneau de feu », se produit lorsque la Lune est au point le plus éloigné de son orbite par rapport à la Terre, ce qui entraîne la lumière ardente du Soleil entourant l'ombre de la Lune.

L'éclipse a commencé dans l'Oregon à 9 h 13 (heure du Pacifique) et s'est terminée au large de la côte atlantique du Brésil à 3 h 48 HE, captivant des millions de personnes tout au long de son passage. Alors que la lune se déplaçait devant le soleil, les villes ont connu un ciel plus sombre et une baisse de température. Le phénomène a créé une atmosphère éthérée qui a laissé les spectateurs émerveillés.

Alors que ceux qui se trouvaient en dehors de la trajectoire de l'éclipse n'ont pas pu assister à « l'anneau de feu », ils ont eu droit à une éclipse solaire partielle en forme de croissant. Cette éclipse partielle, ressemblant à une morsure du soleil, a peint des formes de croissant uniques sur le sol et s'est reflétée sur diverses surfaces. Même les espaces entre les feuilles des arbres faisaient office de trous d’épingle, affichant des croissants de lumière individuels.

Heureusement pour les observateurs du ciel, un autre événement céleste passionnant les attend. Le 8 avril 2024, une éclipse totale de Soleil passera au-dessus du Mexique, des États-Unis et du Canada. Cet événement à venir offrira une autre opportunité aux gens d'utiliser leurs lunettes d'éclipse certifiées, leurs visionneuses solaires et leurs filtres de caméra pour observer cette vue à couper le souffle en toute sécurité.

Cette rare éclipse solaire annulaire a rappelé la beauté et les merveilles de notre univers. Alors que nous anticipons avec impatience les futurs événements célestes, nous nous souvenons de la nature impressionnante du cosmos et des opportunités qu’ils offrent pour nous connecter aux merveilles de l’univers.

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : type d’éclipse solaire où la lune est à son point le plus éloigné de la Terre, créant un anneau de lumière autour de l’ombre projetée par la lune.

– Éclipse solaire totale : Type d’éclipse solaire où la lune bloque complètement le soleil, entraînant une obscurité totale temporaire pendant la journée.

Sources:

– Aucune URL fournie