Une éclipse solaire se produira en Amérique du Nord le 14 octobre 2023

Le samedi 14 octobre, une éclipse solaire se produira à travers l'Amérique du Nord. L’éclipse sera annulaire, ce qui signifie que la lune ne bloquera pas complètement le soleil, créant ainsi un effet « anneau de feu » pour les spectateurs le long de la partie la plus sombre du trajet. L'éclipse débutera au-dessus de l'océan Pacifique à l'ouest de l'île de Vancouver et se dirigera vers le sud-est pour atteindre l'Oregon. Il traversera ensuite sept autres États américains avant de se diriger vers le Mexique et l'Amérique du Sud.

Au Canada, l'éclipse sera une éclipse partielle. Différentes régions connaîtront différents niveaux de visibilité. Vancouver et la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique verront environ 80 % de l'éclipse, tandis que Calgary en verra environ 70 %, Regina 60 %, Winnipeg 50 %, Toronto 30 %, Montréal 20 % et les provinces de l'Atlantique 10 %.

Observer l'éclipse directement sans protection oculaire appropriée n'est pas sûr, car cela peut provoquer de graves blessures aux yeux. Une protection oculaire spécialisée conçue pour la visualisation solaire est conseillée. Il est également conseillé de ne pas observer l'éclipse à travers un objectif d'appareil photo, des jumelles ou un télescope sans filtre solaire spécial.

Une carte interactive de la trajectoire de l'éclipse est disponible en ligne pour ceux qui souhaitent suivre sa trajectoire. Les hôtels situés le long du trajet de l'éclipse sont déjà complets, il est donc conseillé de réserver votre hébergement à l'avance si vous envisagez de voyager pour observer l'éclipse.

Source: Global News