Préparez-vous pour l'éclipse annulaire partielle en Amérique du Nord

Les Ontariens connaîtront une éclipse annulaire partielle le 14 octobre, qui durera environ deux heures. Lors de ce phénomène, la lune sera plus proche du soleil, la faisant paraître plus petite et créant un « anneau de feu » dans le ciel. Alors qu’une éclipse totale recouvre entièrement le soleil, une éclipse annulaire partielle ne le recouvre que partiellement.

Les cieux les plus sombres pendant l’éclipse seront visibles sur la côte ouest des États-Unis, à partir de l’océan Pacifique. Vancouver sera témoin d'environ 79 pour cent du soleil couvert par l'ombre de la lune. À Toronto, environ 27 pour cent du soleil sera couvert, avec un pic de couverture se produisant vers 1 heures.

Les éclipses peuvent avoir un impact sur l'environnement et l'atmosphère. Pierre Langlois, responsable des missions d'astronomie spatiale et d'exploration planétaire de l'Agence spatiale canadienne, explique qu'une éclipse passagère crée une mini-nuit, provoquant le réveil de la faune lorsqu'elle perçoit qu'il fait nuit.

De nombreuses personnes ont manifesté un intérêt accru pour l'astronomie amateur, ce qui a entraîné une forte augmentation des ventes de lunettes de soleil pour l'observation des éclipses et d'autres équipements d'observation certifiés. Cependant, il est important de noter que regarder directement le soleil lors d’une éclipse annulaire n’est pas sécuritaire. Les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas une protection suffisante et regarder le soleil sans équipement approprié peut provoquer de graves blessures aux yeux.

Si vous ne disposez pas d'équipement de visualisation certifié, construire votre propre projecteur est un moyen sûr de découvrir l'éclipse. N'oubliez pas de ne jamais regarder directement le soleil sans une protection adéquate.

La prochaine éclipse, une éclipse totale, devrait se produire le 8 avril 2024. Elle traversera le Mexique, les États-Unis et l’est du Canada.

Définitions:

– Éclipse annulaire partielle : lorsque la lune est plus proche du soleil, la faisant paraître plus petite et créant un « anneau de feu » dans le ciel.

– Éclipse totale : Lorsque la lune recouvre complètement le soleil.

– Lunettes de soleil anti-éclipse : lunettes de soleil à usage spécial conçues pour protéger les yeux lors des éclipses solaires.