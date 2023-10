Événements célestes à surveiller : éclipse annulaire et éclipse solaire totale

By

Au cours des prochains mois, deux événements célestes extraordinaires captiveront les téléspectateurs à travers les Amériques. Le 14 octobre 2023, il y aura une éclipse annulaire « en anneau de feu », suivie d'une éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024. Les deux événements se produiront lorsque la Lune passera entre la Terre et le Soleil, offrant aux spectateurs un spectacle remarquable. .

Si l’éclipse totale de Soleil attire davantage l’attention en raison de la promesse de totalité, on constate également un intérêt croissant pour les zones situées le long de la trajectoire de l’éclipse annulaire. Le site Web de covoiturage Turo a remarqué une augmentation des réservations de voitures dans les grandes villes situées sur le trajet de l'éclipse annulaire, comme l'Oregon, le Nouveau-Mexique et le Texas. De même, Booking.com a signalé une augmentation des recherches sur San Antonio, au Texas, la plus grande ville américaine sur le chemin de l'éclipse annulaire.

Lors de l'éclipse annulaire, qui commence sur la côte de l'Oregon et se termine au Texas, la Lune couvrira plus de 90 % de la surface du soleil, créant un effet « anneau de feu » lorsqu'elle est observée avec des lunettes de protection. Le trajet de l'éclipse se poursuit à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avant de se terminer au coucher du soleil sur l'océan Atlantique.

Bien qu’elle ne soit pas aussi sombre qu’une éclipse solaire totale, l’éclipse annulaire offre des observations uniques. Le professeur Mark Littmann suggère que le ciel pourrait prendre des couleurs inhabituelles et qu'il pourrait y avoir un léger effet de refroidissement. Cet événement sert d’avant-première à la très attendue éclipse solaire totale de 2024, saluée comme la quintessence de l’observation de l’éclipse.

Observer une éclipse annulaire est une opportunité rare, car la prochaine au-dessus des États-Unis contigus n'aura pas lieu avant 2046. Pour ceux qui se trouvent sur le chemin de l'éclipse et qui ont une vue dégagée, voir le « cercle de feu » constitue un rappel captivant de notre place dans l'univers.

Pour les photographes souhaitant capturer des photos grand angle du soleil éclipsé, les parcs nationaux de l'Utah, notamment le parc national de Bryce Canyon et le monument national du Grand-Staircase Escalante, sont des endroits idéaux. Cependant, les parcs tribaux Navajo, tels que Monument Valley, seront fermés pendant l'éclipse annulaire en raison de leur importance sacrée.

Au Nouveau-Mexique, Albuquerque et Roswell offrent d'excellents points de vue pour observer l'éclipse annulaire. Dans ces villes, les spectateurs peuvent vivre l’événement depuis une altitude élevée, offrant ainsi une perspective unique.

Ces événements célestes à venir offrent aux voyageurs et aux passionnés d’astronomie l’occasion d’être témoins de la beauté et des merveilles de l’univers d’une manière vraiment remarquable.

Définitions:

– Éclipse annulaire : type d'éclipse solaire qui se produit lorsque la lune recouvre le centre du soleil, laissant un anneau de lumière solaire visible sur ses bords.

– Éclipse solaire totale : Type d’éclipse solaire où la lune recouvre complètement le soleil, projetant une ombre sur la Terre.

