Visitez le système solaire à la vitesse de la lumière

By

Imaginez si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière et visiter notre vaste système solaire. C'est exactement ce que permet de faire le court métrage « Riding Light ». Créée par Alphonse Swinehart, cette vidéo de 45 minutes vous emmène dans un voyage du soleil à Jupiter, mettant en valeur les incroyables distances et l'immensité de notre système solaire.

Dans la vidéo, un seul photon de lumière se déplace du soleil vers les confins de notre système solaire. Pendant que vous regardez, les quatre premières planètes passent en moins de 13 minutes. Ensuite, vous apercevrez Vesta, l’astéroïde le plus brillant de la ceinture d’astéroïdes. Les astéroïdes Cérès et Pallas suivent peu de temps après, avec une pause de trois minutes avant l'apparition d'Hygiea. Enfin, vous vous installez pour l'attente à l'approche de Jupiter et de ses satellites galiléens.

Il est important de noter que la vidéo se termine à Jupiter, mais si vous continuez, il faudrait encore 35 minutes pour atteindre Saturne, et encore plus pour atteindre les planètes extérieures.

L’un des aspects remarquables de la vidéo est la façon dont elle montre les vastes distances de notre système solaire. La lumière, la substance qui se déplace le plus rapidement dans l'univers, met plus d'une demi-heure pour atteindre Jupiter depuis le soleil. Cela illustre à quel point notre système solaire est vaste et étendu.

Si vous êtes un passionné de l'espace, vous pourrez également profiter d'autres visites vidéo du système solaire. Par exemple, le Grand Tour de Hubble présente les planètes géantes, tandis qu'une visite virtuelle de la Station spatiale internationale offre un aperçu unique de la vie dans l'espace. Vous pouvez également faire le tour des exoplanètes, de la lune en 4K ou voir une comparaison des tailles d'astéroïdes.

Alors asseyez-vous, détendez-vous et embarquez pour un voyage virtuel à travers notre système solaire à la vitesse de la lumière. C'est une expérience impressionnante qui vous laissera bouche bée devant l'immensité et la beauté de notre quartier cosmique.

Sources:

– « Riding Light : Visitez le système solaire » d’Alphonse Swinehart

– EarthSky (éditeurs)