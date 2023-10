La mission APEP : Comprendre les effets des éclipses solaires sur l'ionosphère

Les scientifiques de la mission Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), dirigée par Aroh Barjatya, devraient étudier l'impact des éclipses solaires sur la haute atmosphère. Lors d’une éclipse solaire annulaire le 14 octobre, les observateurs verront le soleil diminuer à seulement 10 % de sa luminosité normale, ce qui entraînera un effet « anneau de feu » lorsque la lune recouvre le soleil. À une altitude de 50 miles et plus, l'ionosphère, une couche de l'atmosphère où les rayons UV séparent les électrons des atomes pour former des ions et des électrons, s'électrifie.

L’énergie constante du soleil empêche ces particules de se recombiner tout au long de la journée. Cependant, lors d’une éclipse solaire, lorsque la lumière solaire diminue rapidement puis réapparaît, la température et la densité de l’ionosphère subissent de fortes fluctuations, provoquant la propagation d’ondes à travers celle-ci. Ce phénomène est assimilé à un bateau à moteur traversant un étang, créant des ondulations qui se propagent vers l'extérieur.

Pour mieux comprendre ces effets, l’équipe APEP prévoit de lancer trois fusées successivement : une avant le pic de l’éclipse, une pendant le pic et une après l’éclipse. Ces fusées transporteront des instruments scientifiques pour mesurer les changements dans les champs électriques et magnétiques, la densité et la température. En cas de succès, ces mesures constitueront les premières observations simultanées effectuées à partir de plusieurs endroits de l’ionosphère lors d’une éclipse solaire.

En plus des mesures des fusées, des observations au sol collecteront des données sur la densité ionosphérique et des mesures de vent neutre. L'observatoire Haystack du Massachusetts Institute of Technology utilisera un radar pour mesurer les perturbations dans l'ionosphère plus loin de la trajectoire de l'éclipse. De plus, une équipe de l'Université aéronautique Embry-Riddle déploiera des ballons météorologiques à haute altitude toutes les 20 minutes pour mesurer les changements météorologiques à mesure que l'éclipse progresse.

Les fusées APEP seront initialement lancées au Nouveau-Mexique et seront ensuite relancées depuis le Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie le 8 avril 2024, coïncidant avec une éclipse solaire totale traversant les États-Unis du Texas au Maine.

