L'importance du myo-inositol dans le lait maternel

Le lait maternel est souvent considéré comme le médicament le plus personnalisé que reçoivent les nourrissons, leur apportant une nutrition parfaitement adaptée et favorisant une expression génétique optimale. Une étude récente publiée dans le groupe de la série sur l'allaitement The Lancet a exploré la richesse soigneusement adaptée du lait maternel et a souligné l'importance du myo-inositol, un alcool de sucre cyclique.

Au cours des deux premières semaines de lactation, les taux de myo-inositol dans le lait maternel sont élevés et diminuent progressivement avec le temps. Ce moment est crucial car il coïncide avec une période de développement cérébral rapide chez les nouveau-nés. Les synapses, qui sont des connexions entre les cellules nerveuses, se forment en abondance dès les premiers stades du développement cérébral. Une bonne formation des synapses jette les bases du développement cognitif, tandis qu’une formation inadéquate des synapses peut entraîner des difficultés de développement.

Des chercheurs de l’Université de Yale ont également découvert que le myo-inositol favorise la formation de synapses entre les neurones des neurones de rat en culture. Ceci confirme en outre le rôle du myo-inositol dans le développement synaptique et suggère son importance dans le fonctionnement cérébral.

Le myo-inositol est un alcool de sucre cyclique qui est environ deux fois moins sucré que le sucre. Il est naturellement présent dans le cerveau et participe à la médiation de la réponse aux hormones. De plus, il est essentiel à la formation des membranes cellulaires. Bien que notre corps puisse produire du myo-inositol à partir du glucose, la consommation de café et de sucre, ainsi que certaines conditions médicales comme le diabète, peuvent augmenter les besoins de notre corps en ce composé.

Dans les modèles animaux de diabète, l’ajout de myo-inositol à l’alimentation aide à prévenir les complications associées à la maladie, notamment la formation de cataracte. Le myo-inositol se trouve également dans le son des céréales et des graines, ainsi que dans les amandes, les pois et les cantaloups.

En plus du myo-inositol, le lait maternel contient d'autres composants uniques ayant une valeur nutritive. L'acide dicosahexaénoïque (DHA), un acide gras oméga-3, est un nutriment essentiel au développement du cerveau et de la rétine. Cependant, les niveaux de DHA dans le lait maternel varient selon les populations, avec des niveaux plus élevés dans certains pays et plus faibles dans d'autres.

Le lait maternel joue également un rôle crucial dans la protection des prématurés contre une maladie gastro-intestinale grave appelée entérocolite nécrosante (ECN). Cette condition peut être évitée par l’utilisation du lait maternel et des probiotiques. Les bébés prématurés courent un risque plus élevé de développer une NEC en raison d’une circulation sanguine compromise et d’une infection intestinale.

Comprendre l'importance de composants spécifiques du lait maternel, tels que le myo-inositol et le DHA, permet de souligner la valeur de l'allaitement maternel pour le développement et la santé optimaux du nourrisson. Le lait maternel est véritablement une source personnalisée et essentielle de nutrition et de médicaments pour les nourrissons.

