Dans le célèbre essai de Thomas Nagel, « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris », il approfondit le concept d'expérience subjective et explique pourquoi il est impossible pour les humains de vraiment comprendre ce que signifie être une chauve-souris. Cependant, si nous nous concentrons sur une autre question intrigante : « Qu'est-ce que ça fait d'être un macareux ? » nous pouvons commencer à explorer les expériences uniques et les défis auxquels sont confrontés ces oiseaux marins.

Les oiseaux marins comme les macareux et les guillemots ont un cycle de vie fascinant. Les poussins de macareux, par exemple, commencent leur vie dans des terriers situés sur des pentes herbeuses abruptes surplombant la mer. Ils sont nourris par leurs parents dévoués, mais finissent par se retrouver livrés à eux-mêmes. Les jeunes macareux effectuent alors leur premier vol bancal et s’écrasent dans la mer, commençant ainsi une vie de « couler ou nager ».

Les guillemots, quant à eux, commencent leur vie sur des corniches étroites au-dessus des vagues. Le père encourage le poussin à faire un acte de foi et à sauter de la falaise. Il dégringole, utilisant ses « ailes bâtardes » pour atteindre la mer où, avec de la chance, il peut trouver une relative sécurité auprès de son père. Les guillemots ont des styles parentaux différents de ceux des macareux, car ils accompagnent souvent leurs poussins lors de leur voyage en mer.

Même si les scientifiques ont pu étudier l'espérance de vie et les habitudes de reproduction des oiseaux marins, leur vie quotidienne en mer est restée insaisissable. Cependant, des chercheurs de l’Université de Liverpool ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de ces mystérieuses phases aquatiques. Ils ont installé de minuscules enregistreurs de profondeur sur les pattes des macareux et autres pingouins de l'île de May, au large de l'Écosse. Les données collectées à partir de ces appareils ont montré que les macareux plongent beaucoup, même lorsqu'ils ne nourrissent pas leurs poussins. Cette révélation suggère que les macareux travaillent dur pour se nourrir pendant l'hiver, ce qui est une information cruciale compte tenu du déclin de l'espèce.

En revanche, les guillemots sont des chasseurs plus actifs et plongent plus profondément et plus longtemps que les macareux, les mâles plongeant plus profondément que les femelles. Ce comportement est attribué au fait que les guillemots mâles sont chargés de nourrir leurs poussins. La présence de deux bouches à nourrir influence leurs habitudes de plongée.

Dans leur quête pour comprendre ce que signifie être un macareux ou tout autre oiseau marin, les chercheurs utilisent des technologies innovantes pour lever le voile sur leur vie quotidienne en mer. En examinant leurs comportements et schémas de plongée, les scientifiques espèrent mieux comprendre les défis auxquels ces oiseaux sont confrontés, notamment les pénuries potentielles de nourriture et les changements dans la disponibilité des proies.

En conclusion, tout comme Nagel a souligné l’incompréhension de l’expérience subjective des chauves-souris, les expériences et les comportements des oiseaux marins comme les macareux et les guillemots sont tout aussi énigmatiques. Cependant, grâce aux progrès des techniques et technologies de recherche, nous perçons peu à peu les mystères de leur vie en mer.

