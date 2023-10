Progrès dans la mesure de l’expansion de l’univers

Une nouvelle étude a fait des progrès significatifs dans l’amélioration de la précision des paramètres qui régissent l’expansion de l’Univers. En affinant ces paramètres, les astronomes pourront mieux comprendre la croissance de l'Univers et son évolution future.

Mesurer l’expansion de l’Univers constitue un défi en raison du manque de points de repère dans l’espace. Pour surmonter ce problème, les astronomes se sont appuyés sur des « bougies standards » – des objets de luminosité connue – pour calculer les distances. Tout comme une bougie paraît plus faible à mesure qu’elle s’éloigne, les objets éloignés de l’Univers semblent également plus faibles.

Une équipe de chercheurs internationaux, dirigée par Maria Giovanna Dainotti et Giada Bargiacchi, a utilisé des méthodes statistiques innovantes pour analyser les données de diverses bougies standards, notamment les supernovae, les quasars et les sursauts gamma. En combinant les données de différents types de bougies standard, ils ont pu cartographier de plus grandes zones de l’Univers et augmenter la précision.

Les nouveaux résultats ont réduit l'incertitude des paramètres clés jusqu'à 35 pour cent. Cette précision améliorée aidera les astronomes à déterminer si l’Univers continuera à s’étendre indéfiniment ou s’il finira par s’effondrer.

La recherche, intitulée « Quasars : bougies standard jusqu'à z = 7.5 avec la précision des supernovae Ia », a été publiée dans The Astrophysical Journal.

Sources:

– Définition de la précision : précisionDans quelle mesure la valeur mesurée est conforme à la valeur correcte.

– The Astrophysical Journal (ApJ) : The Astrophysical Journal (ApJ) est une prestigieuse revue scientifique à comité de lecture qui se concentre sur la publication de recherches originales dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Il est publié par l'American Astronomical Society (AAS).

– Référence de recherche : « Quasars : Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia » par MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. Lenart, S. Nagataki et S. Capozziello, DOI : 10.3847/1538-4357/accea0