Évolution des plantes : un processus progressif avec des périodes d'innovation

Une étude récente publiée dans la revue Nature Plants a remis en question la croyance de longue date selon laquelle les plantes ont évolué avec un changement soudain au début de leur histoire, à l'instar des animaux. L’étude révèle que l’évolution des plantes consiste en de longues périodes de changements progressifs ponctuées de brèves poussées d’innovations à grande échelle, notamment en réponse aux défis environnementaux.

Le co-auteur principal, le professeur Philip Donoghue de l'Université de Bristol, a expliqué que les plantes partagent un ancêtre commun originaire de la mer il y a plus d'un milliard d'années. Les chercheurs voulaient tester si l’évolution des plantes suivait un processus lent et continu ou si elle connaissait un changement rapide. Étonnamment, l’étude a révélé que l’évolution des plantes était un mélange des deux, avec de longues périodes de changement progressif interrompues par de courtes poussées d’innovation. Ces explosions d’innovation ont permis aux plantes de surmonter les défis de la vie sur la terre ferme.

Pour tester leur théorie, les scientifiques ont analysé les similitudes et les différences de 248 groupes de plantes, allant de l'écume d'étang unicellulaire aux plantes terrestres telles que les mousses, les fougères, les pins, les conifères et les plantes à fleurs. Ils ont également examiné 160 groupes de plantes éteintes, connus uniquement grâce aux archives fossiles.

Les chercheurs ont découvert que des changements dans la conception anatomique des plantes se produisaient parallèlement à des événements au cours desquels la totalité de la constitution génétique cellulaire était doublée. De plus, les principales impulsions de l’évolution anatomique des plantes étaient associées au défi de vivre et de se reproduire dans des environnements de plus en plus secs à mesure que les plantes passaient de la mer à la terre.

L’étude fournit non seulement de nouvelles informations sur la façon dont les plantes ont évolué au cours du dernier milliard d’années, mais elle suggère également que le modèle d’explosions épisodiques d’innovation est un modèle général d’une vie multicellulaire complexe, également observée chez les animaux et les champignons.

Dans l’ensemble, cette recherche propose une compréhension révisée de l’évolution des plantes, montrant qu’il s’agit d’un processus graduel avec des périodes intermittentes d’innovation à grande échelle en réponse aux défis environnementaux.

«Évolution de la disparité phénotypique dans le règne végétal» par James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman et Philip CJ Donoghue, 4 septembre 2023, Nature Plants.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x