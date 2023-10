Des scientifiques reconstruisent la face d'un fossile clé chez les grands singes et l'évolution humaine

Des scientifiques du Musée américain d'histoire naturelle, du Brooklyn College et de l'Institut catalan de paléontologie Miquel Crusafont ont réussi à reconstruire le visage de Pierolapithecus catalaunicus, un fossile important dans l'étude des grands singes et de l'évolution humaine.

Pierolapithecus catalaunicus, une espèce qui vivait il y a environ 12 millions d'années, joue un rôle crucial dans la compréhension de la nature mosaïque de l'évolution des hominidés. C'est l'une des rares espèces connues grâce à un crâne et un squelette partiel bien conservés, fournissant des informations précieuses sur son emplacement dans l'arbre généalogique des hominidés et sur sa biologie.

La compréhension antérieure de Pierolapithecus suggérait qu'il avait un plan corporel vertical avant de développer des adaptations pour se suspendre et se déplacer parmi les branches des arbres. Cependant, en raison de dommages au crâne, les débats concernant sa position évolutive ont persisté.

Pour répondre à ces questions, les scientifiques ont utilisé des tomodensitogrammes pour reconstruire virtuellement le crâne de Pierolapithecus et l'ont comparé à d'autres espèces de primates. Ils ont également modélisé l’évolution des caractéristiques clés de la structure faciale des singes. Leurs découvertes ont révélé que Pierolapithecus partage des similitudes dans la forme et la taille globales du visage avec les grands singes fossilisés et vivants, mais possède également des traits faciaux distincts que l'on ne retrouve pas chez d'autres singes du Miocène moyen.

Les résultats soutiennent l’idée selon laquelle Pierolapithecus représente l’un des premiers membres de la famille des grands singes et de l’humanité. La modélisation évolutive a montré que le crâne de Pierolapithecus est plus proche en forme et en taille de la forme ancestrale à partir de laquelle les grands singes vivants et les humains ont évolué. Les résultats suggèrent également que les gibbons et les siamangs, les « petits singes », ont subi une réduction de taille par rapport à leurs ancêtres.

Cette étude souligne l’importance de reconstruire et d’analyser des fossiles bien conservés pour mieux comprendre l’évolution des grands singes et des humains. En acquérant des connaissances sur la biologie et les caractéristiques physiques d’espèces anciennes comme Pierolapithecus, les scientifiques peuvent affiner davantage notre compréhension de notre propre histoire évolutive.

Sources:

– Actes de l’Académie nationale des sciences, 16 octobre 2023

– Musée américain d'histoire naturelle, Brooklyn College et l'Institut catalan de paléontologie Miquel Crusafont.