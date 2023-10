Des scientifiques découvrent une nouvelle enzyme pour une conversion efficace du CO2 en formiate

Des chercheurs de l'Institut Max Planck de microbiologie marine et des universités de Genève et Radboud ont identifié chez certains microbes une enzyme très efficace capable de capter et de convertir le dioxyde de carbone (CO2) en formiate lorsqu'elle est placée sur une électrode. Cette avancée pourrait conduire à de nouvelles méthodes de lutte contre les émissions de CO2 et a été publiée dans la revue Angewandte Chemie.

Le formiate est un composé stable et sûr qui peut être utilisé pour le stockage d’énergie ou pour la synthèse de diverses molécules industrielles ou pharmaceutiques. Les chercheurs ont étudié un microbe appelé Methermicoccus shengliensis, qui se trouve dans un champ pétrolifère et se développe à des températures élevées. Ils ont isolé et examiné l'enzyme de capture du CO2 du microbe et ont découvert qu'elle convertit efficacement le CO2 en formiate.

Fait intéressant, les chercheurs ont également découvert que l’enzyme de Methermicoccus shengliensis est presque unidirectionnelle, ce qui signifie qu’elle ne peut pas reconvertir efficacement le formiate en CO2. Cela en fait un candidat prometteur pour le captage du CO2, notamment lorsqu’il est fixé à une électrode. En attachant l’enzyme à une électrode, l’énergie nécessaire au captage du CO2 est directement fournie par l’électrode, ce qui rend le processus plus efficace.

Les chercheurs de l’Université de Genève ont réussi à attacher l’enzyme à une électrode en graphite, où elle convertit efficacement le gaz. Les taux de conversion étaient similaires à ceux obtenus avec la formiate déshydrogénase conventionnelle. Ce système basé sur des électrodes offre une nouvelle approche de l'utilisation du CO2 atmosphérique en le convertissant en formiate, qui peut être utilisé pour diverses applications ou pour le stockage d'énergie.

Même si les enzymes présentent un grand potentiel pour les procédés à grande échelle, la mise en place de systèmes de production peut s’avérer coûteuse. Par conséquent, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le mécanisme de l’enzyme avant de l’appliquer à plus grande échelle.

Cette découverte constitue un outil précieux pour la communauté scientifique et ouvre de nouvelles possibilités de captage et de conversion du CO2 à l’aide de sources d’énergie renouvelables. Les chercheurs continueront d'étudier les détails moléculaires de la réaction pour mieux comprendre le mécanisme de l'enzyme.

Source : Institut Max Planck de microbiologie marine, Universités de Genève et Radboud