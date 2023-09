Un microscope à rayons X révolutionnaire révèle des ondes sonores à l'échelle atomique

By

Des chercheurs du laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie, de l'université de Stanford et de l'université technique du Danemark ont ​​développé un microscope à rayons X révolutionnaire capable d'observer directement les ondes sonores à l'échelle atomique dans un réseau cristallin. Ce microscope a le potentiel de révolutionner l’étude des changements ultrarapides des matériaux et de leurs propriétés qui en résultent.

L’équipe a utilisé le microscope à rayons X pour visualiser les subtiles distorsions à l’intérieur d’un cristal de diamant causées par les ondes sonores et les défauts. En tirant parti des impulsions ultrarapides et ultralumineuses disponibles à la source de lumière cohérente Linac du SLAC, ils ont pu observer ces vibrations à l'échelle atomique en temps réel.

Les chercheurs ont placé une lentille à rayons X spéciale le long du faisceau diffracté pour filtrer la partie parfaitement tassée du cristal et se concentrer sur les distorsions provoquées par l’onde sonore. Cela leur a permis d'imaginer comment un laser ultrarapide transfère son énergie en chaleur par réflexions successives de l'onde sonore hors équilibre sur les surfaces du cristal.

Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les changements rapides des matériaux sans provoquer de dommages. Cela offre une opportunité unique de comprendre comment des événements rares et des stimuli localisés à l’intérieur d’un réseau conduisent à des changements macroscopiques dans les matériaux. En étudiant les changements au niveau atomique, les scientifiques peuvent mieux comprendre les transformations, les processus de fusion et les réactions chimiques des matériaux à des échelles de temps auparavant inaccessibles.

Les implications de ce microscope à rayons X s'étendent à diverses disciplines, notamment la science des matériaux, la physique, la géologie et la fabrication. Il offre un nouveau niveau de détail et de compréhension des mécanismes sous-jacents qui régissent le comportement des matériaux. Grâce à ces connaissances, les scientifiques peuvent développer des matériaux plus avancés dotés de propriétés adaptées à des applications spécifiques.

Cette recherche représente une avancée significative dans notre capacité à étudier et manipuler les matériaux au niveau atomique. Le microscope à rayons X apporte une clarté et une résolution sans précédent dans ce domaine, permettant aux scientifiques d'explorer de nouvelles frontières et de percer les mystères des matériaux à un niveau fondamental.

Sources:

– Actes de l’Académie nationale des sciences (2023)

– Laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie

- Université de Stanford

– Université technique du Danemark