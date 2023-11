Des chercheurs développent des nanorubans de phosphore alliés à l'arsenic pour améliorer les performances des appareils

Des chercheurs de l’University College London (UCL) ont réalisé une avancée significative dans le domaine des nanomatériaux. Ils ont développé des rubans d’un atome d’épaisseur composés de phosphore allié à de l’arsenic, qui ont le potentiel d’améliorer considérablement les performances de divers appareils, notamment les batteries, les supercondensateurs et les cellules solaires.

Les nanorubans de phosphore ont été découverts pour la première fois par l’équipe de l’UCL en 2019. Depuis lors, ils ont été salués comme un « matériau miracle » ayant le potentiel de révolutionner un large éventail d’applications. Cependant, les matériaux au phosphore pur ont une conductivité limitée, ce qui restreint leur utilisation dans certains appareils.

Dans leur dernière étude publiée dans le Journal of the American Chemical Society, les chercheurs ont découvert qu'en ajoutant de petites quantités d'arsenic aux nanorubans de phosphore, ils étaient capables d'améliorer considérablement leur conductivité à des températures supérieures à -140°C. Cette percée a non seulement conservé les propriétés utiles des rubans composés uniquement de phosphore, mais a également ouvert de nouvelles possibilités en matière de stockage d'énergie, de détecteurs proche infrarouge utilisés en médecine et même d'informatique quantique.

L'équipe de recherche estime que la même technique pourrait être appliquée pour créer des alliages combinant le phosphore avec d'autres éléments comme le sélénium ou le germanium. Cette polyvalence en matière d'alliage ouvre un monde de possibilités pour contrôler les propriétés de ces nanomatériaux et élargir leurs applications potentielles.

Le processus de production de ces nanorubans arsenic-phosphore consiste à mélanger des cristaux formés de feuilles de phosphore et d'arsenic avec du lithium dissous dans de l'ammoniac liquide. Ce mélange subit une série de réactions chimiques, aboutissant à la formation de rubans de quelques couches de hauteur, de plusieurs micromètres de long et de plusieurs dizaines de nanomètres de large. L’une des principales caractéristiques de ces nanorubans est leur grande « mobilité des trous », qui améliore l’efficacité du flux de courant électrique.

Les chercheurs prévoient que ces nanorubans pourraient être produits à grande échelle sous forme liquide, ce qui les rendrait rentables et adaptés à un large éventail d’applications. Leur incroyable potentiel pour améliorer les performances des appareils dans les domaines du stockage d’énergie et de l’énergie solaire pourrait ouvrir la voie à des avancées significatives dans les technologies renouvelables.

QFP

Que sont les nanorubans de phosphore ?

Les nanorubans de phosphore sont des rubans d'un atome d'épaisseur composés d'atomes de phosphore. Ils possèdent des propriétés uniques qui les rendent attrayants pour diverses applications, notamment le stockage d’énergie et les cellules solaires.

Comment les nanorubans de phosphore alliés à l’arsenic améliorent-ils les performances des appareils ?

En ajoutant de petites quantités d’arsenic aux nanorubans de phosphore, leur conductivité est considérablement améliorée. Cette amélioration permet un meilleur stockage de l'énergie dans les batteries, une efficacité accrue des cellules solaires et des applications potentielles dans l'informatique quantique et les détecteurs médicaux.

Les nanorubans de phosphore peuvent-ils être combinés avec d’autres éléments ?

Oui, les chercheurs pensent que les nanorubans de phosphore peuvent être alliés à d’autres éléments tels que le sélénium ou le germanium pour améliorer encore leurs propriétés et élargir leurs applications potentielles.

Quel est le processus de production de nanorubans de phosphore alliés à l’arsenic ?

Le processus de production consiste à mélanger des cristaux formés de feuilles de phosphore et d'arsenic avec du lithium dissous dans de l'ammoniac liquide. Ce mélange subit des réactions chimiques pour former des nanorubans pouvant être appliqués dans divers appareils.