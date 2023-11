Nouvelles connaissances sur les stratégies de biofabrication avec résolution unicellulaire

Les progrès récents dans les techniques de biofabrication ont révolutionné le domaine de l'ingénierie tissulaire en permettant la fabrication de systèmes vivants complexes au niveau unicellulaire. Des chercheurs de l’Université Tsinghua ont apporté une nouvelle perspective sur la biofabrication de systèmes vivants techniques avec une résolution unicellulaire. En se concentrant sur la conception, la fabrication et l'application de biomatériaux et de systèmes cellulaires complexes, l'équipe du Dr Ouyang vise à développer des technologies innovantes de bioimpression et de biofabrication avancées pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative.

L'étude, publiée dans l'International Journal of Extreme Manufacturing, présente un aperçu des méthodes de biofabrication qui emploient l'assemblage modulaire de blocs de construction cellulaires présentant des caractéristiques unicellulaires dans différentes dimensions. Il met en évidence l’importance de récapituler le microenvironnement des tissus natifs en concevant des systèmes vivants dotés de caractéristiques unicellulaires.

Selon le Dr Liliang Ouyang, professeur agrégé en génie mécanique à l'Université Tsinghua et auteur principal de la revue, exploiter l'hétérogénéité des systèmes vivants naturels à la résolution unicellulaire est extrêmement précieux. Cependant, des facteurs tels que la résistance mécanique et l'efficacité de la fabrication doivent être pris en compte. La sélection d’éléments constitutifs unicellulaires appropriés joue un rôle central dans ce processus.

Pour atteindre une haute résolution et une efficacité de fabrication, les chercheurs proposent une stratégie d'assemblage modulaire qui consiste à co-assembler des blocs de construction de différentes tailles pour créer les hétérostructures souhaitées. Faisant une analogie avec le jeu avec LEGO, Dezhi Zhou, titulaire d'un doctorat. étudiant et premier auteur de l'article, souligne l'importance de sélectionner les éléments de base appropriés et de les assembler pour imiter les structures complexes trouvées dans les systèmes vivants naturels.

L’étude met en évidence les structures uniques trouvées dans différents tissus et organes, tels que les îlots pancréatiques, les muscles squelettiques et les alvéoles, et souligne la nécessité de recréer ces structures dans l’ingénierie des systèmes vivants pour assurer leur bon fonctionnement. En utilisant le principe de « dispersion-dépôt », où les systèmes vivants sont considérés comme des assemblages d'éléments discrets, y compris des éléments constitutifs unicellulaires et des éléments constitutifs de populations cellulaires/biomatériaux, les chercheurs peuvent reconstruire les objets souhaités en générant et en plaçant des homologues de chaque élément discret. ensemble.

Cette nouvelle combinaison d’éléments constitutifs est très prometteuse pour l’ingénierie de tissus complexes dotés de caractéristiques à la fois physico-chimiques et biologiques. Cependant, la création des éléments de base vivants appropriés et la réalisation d’un assemblage contrôlé restent des défis persistants pour les scientifiques dans ce domaine.

En conclusion, cette revue apporte un nouvel éclairage sur les stratégies de biofabrication avec une résolution unicellulaire, soulignant l'importance de l'assemblage modulaire et de la recréation des structures topologiques trouvées dans les tissus natifs. Ces connaissances ouvrent la voie à de futurs progrès en matière d’ingénierie tissulaire et de médecine régénérative, offrant de nouvelles possibilités pour fabriquer des systèmes vivants complexes dotés d’une fonctionnalité et d’une fidélité améliorées.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que la biofabrication ?

La biofabrication est le processus de création de tissus et d'organes vivants fonctionnels en utilisant une combinaison de principes biologiques et techniques. Cela implique la disposition précise des cellules et des biomatériaux pour imiter la structure et la fonction des tissus naturels.

2. Qu’est-ce que la résolution d’une seule cellule ?

La résolution unicellulaire fait référence à la capacité de manipuler et d’étudier des cellules individuelles avec une grande précision. Il permet aux chercheurs d’examiner le comportement cellulaire au niveau le plus détaillé, permettant ainsi une compréhension plus approfondie des processus biologiques complexes.

3. Pourquoi est-il important de concevoir des systèmes vivants dotés de caractéristiques unicellulaires ?

L’ingénierie de systèmes vivants dotés de caractéristiques unicellulaires est cruciale pour reproduire le microenvironnement des tissus natifs. Il permet aux chercheurs de recréer l’hétérogénéité trouvée dans les systèmes vivants naturels et de créer des structures tissulaires complexes qui ressemblent beaucoup à leurs homologues biologiques.

4. Quels sont les défis de la biofabrication avec résolution unicellulaire ?

Certains des défis de la biofabrication avec une résolution unicellulaire consistent notamment à garantir la résistance mécanique des produits fabriqués, à optimiser l'efficacité de la fabrication et à sélectionner les éléments constitutifs unicellulaires appropriés pour des applications spécifiques. De plus, réaliser un assemblage contrôlé et créer les éléments de base nécessaires à la vie sont des défis permanents pour les scientifiques dans ce domaine.

5. Comment l’assemblage modulaire peut-il être utilisé pour atteindre une haute résolution et une efficacité de fabrication ?

L'assemblage modulaire implique le co-assemblage de blocs de construction de différentes tailles pour former les hétérostructures souhaitées. En combinant des éléments de base dotés de fonctionnalités variées, les chercheurs peuvent atteindre à la fois une haute résolution et une efficacité de fabrication dans les processus de biofabrication. Cette stratégie permet l’agencement précis des cellules et des biomatériaux pour créer des structures tissulaires complexes.