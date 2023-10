La fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourrait faire monter le niveau de la mer de plus d'un mètre

Une nouvelle étude a révélé que le dépassement des limites de réchauffement climatique pourrait entraîner une augmentation de la calotte glaciaire du Groenland de plus d'un mètre à l'élévation du niveau de la mer. La fonte de la calotte glaciaire a contribué pour plus de 20 % à l’élévation du niveau de la mer observée depuis 2002, posant ainsi une menace importante pour les communautés côtières et insulaires. Les chercheurs ont utilisé deux modèles pour évaluer la manière dont la calotte glaciaire réagirait aux futures augmentations de température, et les résultats suggèrent que des pertes de calotte glaciaire pourraient être déclenchées si les températures moyennes mondiales dépassaient une plage de 1.7 °C à 2.3 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Cela pourrait conduire à une fonte presque complète de la calotte glaciaire sur des centaines, voire des milliers d’années, entraînant une élévation potentielle de sept mètres du niveau de la mer. Cependant, si les températures étaient ramenées assez rapidement à la limite de 1.5°C de l’Accord de Paris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en mettant en œuvre des technologies de captage et de stockage du carbone, les pires effets pourraient être évités. L’étude souligne la nécessité d’inverser la tendance actuelle au réchauffement au cours des prochains siècles pour éviter des dommages irréversibles.

Les chercheurs ont également découvert que la calotte glaciaire du Groenland est plus résistante au réchauffement à court terme qu’on ne le pensait auparavant. Cependant, ils ont souligné que ramener les températures à un seuil sûr pour la calotte glaciaire serait beaucoup plus difficile que de maintenir les températures en dessous de ce seuil. Les conclusions de l'étude soulignent l'urgence de lutter contre le changement climatique par des efforts mondiaux visant à réduire les émissions et à trouver des solutions durables.

La recherche fournit des informations importantes sur les conséquences potentielles du réchauffement climatique sur la fonte des calottes glaciaires et l’élévation du niveau de la mer. Il appelle à une action immédiate pour atténuer le changement climatique afin de protéger les communautés et les écosystèmes vulnérables contre l’augmentation des inondations et des déplacements. Les prochaines négociations de l'ONU sur le changement climatique à Dubaï seront cruciales pour façonner les politiques et les engagements internationaux en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation aux impacts du changement climatique.

