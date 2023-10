Le dépassement des limites de réchauffement climatique pourrait entraîner la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et une élévation du niveau de la mer

Une nouvelle étude révèle que le dépassement des limites de réchauffement climatique fixées par les objectifs climatiques mondiaux pourrait entraîner la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, entraînant une élévation du niveau de la mer de plus d'un mètre. La recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques, souligne l’importance d’inverser les tendances au réchauffement et de ramener les températures à des niveaux plus sûrs pour empêcher l’effondrement de la calotte glaciaire.

La calotte glaciaire du Groenland, la deuxième plus grande au monde après l'Antarctique, a déjà contribué pour plus de 20 % à l'élévation du niveau de la mer observée depuis 2002. L'élévation du niveau de la mer constitue une menace importante pour les communautés côtières et insulaires, affectant des millions de personnes et posant des problèmes le risque de submerger des nations et des villes entières.

L'étude, publiée dans la revue Nature, a utilisé deux modèles pour simuler la réponse de la calotte glaciaire du Groenland aux futures augmentations de température sur différentes échelles de temps. Les chercheurs ont identifié une plage critique de températures moyennes mondiales, comprise entre 1.7 et 2.3 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, qui, si elle est atteinte, pourrait déclencher une disparition brutale de la calotte glaciaire. Ce point de bascule pourrait entraîner la fonte presque complète de la calotte glaciaire du Groenland sur des centaines, voire des milliers d’années, faisant monter le niveau de la mer de sept mètres.

Cependant, l’étude offre également de l’espoir, suggérant que si l’augmentation des températures revenait rapidement à la limite de 1.5 degré Celsius fixée par l’Accord de Paris, le pire des cas pourrait être évité. Inverser la tendance actuelle au réchauffement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en mettant en œuvre des technologies de captage du carbone ou des efforts de reboisement pourrait empêcher le basculement de la calotte glaciaire.

Les chercheurs ont souligné qu’il serait difficile de ramener les températures en dessous du seuil « de sécurité » et ont exhorté à une action immédiate plutôt que de s’appuyer sur les technologies futures. L’étude a également mis en évidence la possibilité que d’autres points de bascule du système Terre, tels que les forêts tropicales et les systèmes de courants océaniques, soient franchis plus tôt que prévu.

Alors que les dirigeants du monde se préparent aux prochaines négociations de l’ONU sur le changement climatique, l’étude rappelle le besoin urgent de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation aux impacts du changement climatique. Les chercheurs préviennent que les technologies capables de réduire les températures à grande échelle n’existent peut-être pas actuellement, soulignant l’importance d’agir dès maintenant pour maintenir les températures dans une plage sûre.

