Protéines fluorescentes inverses dépendantes du pH : un outil pour la visualisation en temps réel de la dynamique interfaciale des protons

By

Les protéines fluorescentes inverses dépendantes du pH sont un type unique de protéine fluorescente dans laquelle l'état de protonation du chromophore dépend inversement du pH. Cela signifie qu’à pH élevé, le chromophore est protoné, tandis qu’à pH faible, il est déprotoné. Cette dépendance inverse du pH est maintenue même lorsque les protéines sont immobilisées à l'interface entre la solution et le métal. Cependant, leurs réponses à la réaction de dégagement d'hydrogène (HER) à l'interface ne sont pas inversées.

Dans une étude, les chercheurs ont utilisé cet aspect unique des protéines fluorescentes inverses dépendantes du pH pour effectuer une visualisation en temps réel et sans balayage de la dynamique interfaciale des protons pendant HER. Ils ont utilisé une protéine à fluorescence rouge appelée dKeima, qui présente une dépendance inverse au pH. En utilisant dKeima, les chercheurs ont pu distinguer l’effet de déprotonation induit par HER de l’effet du pH de la solution.

Les chercheurs ont découvert que le modèle d’appauvrissement des protons dépendait de la configuration des électrodes dans les structures composites dotées d’un catalyseur. Ils ont également observé des propagations de signaux optiques, qui semblaient refléter des sauts de protons à longue portée confinés à l'interface métal-solution. Ceci suggère que les protéines fluorescentes inverses dépendantes du pH peuvent être utilisées comme outil d’analyse spatio-temporelle de la dynamique interfaciale des protons.

Cette recherche devrait contribuer à une meilleure compréhension du processus HER et, à terme, à la production sûre et efficace d’hydrogène moléculaire.

Source : Aucune source spécifique n’a été fournie.