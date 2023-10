Une étude révèle une production accrue de méthane dans les lacs arctiques en raison du réchauffement passé

Une nouvelle étude menée par l'Université Northwestern et l'Université du Wyoming a utilisé des biomarqueurs végétaux conservés dans les sédiments pour examiner le cycle du méthane dans les lacs arctiques au cours des 10,000 XNUMX dernières années. En analysant les couches cireuses des feuilles conservées dans les sédiments de la période du début au milieu de l'Holocène, les chercheurs ont découvert que le réchauffement passé avait provoqué la production de méthane dans les lacs d'un large éventail de climats du Groenland. Ceci est important car le méthane est un puissant gaz à effet de serre et il est important de comprendre tout changement dans sa production avec le réchauffement.

Les chercheurs ont découvert que les lacs maintenaient un cycle de méthane intensifié pendant des milliers d’années jusqu’au début d’un refroidissement naturel. Cela indique une dépendance climatique à l’égard du cycle du méthane dans certains lacs de l’Arctique. L’étude suggère que le réchauffement actuel pourrait conduire à un flux auparavant sous-estimé des émissions de méthane des lacs, ce qui est crucial pour comprendre l’impact potentiel du méthane sur le changement climatique.

Étant donné que les paysages arctiques et boréaux sont les régions qui se réchauffent le plus rapidement sur Terre, il est essentiel de mieux comprendre la dynamique entre le réchauffement des températures et la production de méthane dans ces lacs. Les lacs constituent d’importantes sources naturelles de méthane, mais la quantité exacte de méthane produite dans les lacs arctiques et son évolution avec le réchauffement actuel ne sont pas entièrement quantifiées.

Les chercheurs ont utilisé les données de quatre lacs du Groenland pour comparer la composition isotopique de l’hydrogène des cires de plantes aquatiques présentes dans les sédiments aux biomarqueurs de plantes terrestres et d’autres sources. La composition isotopique des biomarqueurs des plantes aquatiques a révélé une signature du méthane au début et au milieu de l'Holocène sur la plupart des sites. Cela suggère que ces plantes absorbent le méthane, atténuant potentiellement une partie du méthane produit dans les lacs avant qu’il ne soit émis dans l’atmosphère.

Cependant, l’absorption du méthane par les plantes est probablement limitée à des types spécifiques de mousses aquatiques, de sorte que tous les lacs, ni même tous les lacs arctiques, n’auront pas la même dynamique. Néanmoins, cette étude met en évidence la vulnérabilité de vastes zones de lacs arctiques aux changements du cycle du méthane induits par le climat, qui pourraient avoir des implications significatives sur le climat mondial.

– Science Advances : Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS)

– Holocène : période de réchauffement intense survenue en raison de lents changements de l'orbite terrestre il y a 11,700 4,200 à XNUMX XNUMX ans