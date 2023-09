Soutenir les entreprises locales grâce à la publicité

Afin d'offrir à nos abonnés une meilleure expérience de lecture, nous avons réduit de 80 % la quantité de publicité display diffusée dans nos articles. Cela garantit que le contenu est moins encombré et plus facile à naviguer.

Les publicités affichées encore aujourd'hui proviennent principalement d'entreprises locales qui font la promotion de leurs services au sein de la communauté locale. En présentant ces publicités, nous visons à soutenir et à promouvoir la croissance de nos entreprises locales, surtout en ces temps difficiles.

Les entreprises locales jouent un rôle crucial dans notre communauté. Ils offrent des opportunités d'emploi, contribuent à l'économie locale et proposent des produits et services uniques. Cependant, en raison des défis persistants causés par divers facteurs, notamment la pandémie, ces entreprises ont besoin de tout le soutien possible.

En réduisant la publicité display provenant d'autres sources et en nous concentrant sur les entreprises locales, nous voulons nous assurer que nos abonnés connaissent et ont accès aux produits et services disponibles au sein de leur communauté. Cela profite non seulement aux entreprises en augmentant leur visibilité et leur clientèle, mais profite également à la communauté locale dans son ensemble.

Nous comprenons l'importance de maintenir un équilibre entre la fourniture de publicités pertinentes à nos lecteurs et la création d'une expérience de lecture agréable. C'est pourquoi nous avons pris la décision de prioriser les entreprises locales dans notre stratégie publicitaire.

En soutenant les entreprises locales par le biais de la publicité, nous contribuons à bâtir une communauté plus forte et plus résiliente. En tant qu'abonné, nous apprécions votre compréhension et votre soutien dans cette entreprise.

Définitions:

– Publicité display : type de publicité en ligne qui comprend généralement des images ou des vidéos et est diffusée sur des sites Web et d’autres plateformes en ligne.

– Entreprises locales : petites entreprises qui opèrent dans une zone géographique spécifique, répondant aux besoins de la communauté locale.

Sources:

- Aucun.