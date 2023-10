Des restes d'ADN d'une ancienne tortue découverts

Dans le cadre d'une avancée scientifique importante, des chercheurs ont découvert des restes d'ADN dans les restes fossilisés d'une tortue marine datant de 6 millions d'années. Cette découverte constitue un cas rare d’identification de matériel génétique dans des fossiles de vertébrés aussi anciens. Le fossile, découvert le long de la côte caraïbe du Panama en 2015, contient des cellules osseuses bien préservées appelées ostéocytes, fournissant des informations précieuses sur la constitution génétique de la tortue.

Bien que le fossile soit partiellement complet, avec une coquille relativement intacte, le reste du squelette est manquant. Les estimations suggèrent que la tortue aurait mesuré environ 30 cm de long au cours de sa vie. L'analyse génétique de ces anciens restes d'ADN a révélé une relation étroite avec les tortues olivâtres et les tortues olivâtres d'aujourd'hui.

L'agence spatiale indienne adopte les médias sociaux et les partenariats

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a fait des progrès significatifs pour se transformer en une organisation plus accessible et plus inclusive. La récente mission Chandrayaan-3 de l'agence, qui a atterri avec succès sur la lune, a attiré plus de 8 millions de téléspectateurs sur sa diffusion en direct sur YouTube – un record pour la plateforme. Cette réalisation a non seulement mis en valeur les prouesses de l'Inde en matière d'ingénierie et de science spatiales à faible coût, mais a également mis en évidence les efforts de l'ISRO pour interagir avec le public via les médias sociaux.

Selon divers initiés, y compris des employés actuels et anciens, ainsi que des experts du secteur, l'accent mis par l'ISRO sur la création d'une forte présence en ligne et la promotion de partenariats a contribué à l'évolution de son image. En rendant les événements d'exploration spatiale accessibles à des millions de personnes, l'ISRO vise à inspirer et à éduquer le public sur les merveilles du cosmos.

La mission lunaire du Japon retardée

La startup japonaise de transport lunaire ispace inc a annoncé qu'elle reporterait d'un an sa future mission d'alunissage, la repoussant à 2026. Cette décision est attribuée à la nécessité de mieux préparer une commission de la NASA, l'agence spatiale américaine, ainsi que afin de remédier aux retards dans la fourniture des composants. Plus tôt cette année, la première tentative d'alunissage d'ispace, la mission Hakuto-R 1, a échoué en raison d'une erreur de calcul d'altitude. Les rapports suggèrent que l'échec de la mission a été précédé par des mois de troubles au sein des entreprises.

Avec cette mission reprogrammée, ispace s’efforce de surmonter les revers auxquels elle a été confrontée et de réussir son atterrissage sur la Lune. La collaboration avec la NASA signifie non seulement l'ambition de l'entreprise en matière d'exploration lunaire, mais crée également des opportunités de bénéficier de l'expertise et des ressources de la NASA.

Définitions:

Ostéocytes : Cellules osseuses responsables du maintien et du remodelage du tissu osseux.

Chandrayaan-3 : mission lunaire dirigée par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour explorer la surface de la Lune et mener des expériences scientifiques.

NASA : National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale américaine responsable de l'exploration et de la recherche spatiales civiles.

